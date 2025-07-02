Москва запросила посещение российских журналистов, арестованных в Азербайджане

Москва направила официальный запрос на посещение российских журналистов, задержанных в Азербайджане. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы запросили, конечно, и возможность посещения российских граждан сотрудниками консульского отдела посольства», — сказала Захарова во время брифинга в эфире телеканала «Россия 24». Несмотря на усилия Москвы, Азербайджан пока не предоставил возможность сотрудникам российского посольства встретиться с задержанными журналистами. Захарова подчеркнула, что российские дипломаты находятся на постоянной связи с азербайджанскими властями и продолжают добиваться разрешения на посещение.
Напомним, в ответ на задержания граждан Азербайджана, произошедшие 27 июня в Екатеринбурге, власти Азербайджана провели аналогичные меры. В результате были задержаны и взяты под арест порядка десяти граждан Российской Федерации. Среди задержанных числятся журналисты радиостанции «Sputnik Азербайджан», предприниматели, а также ряд обычных гражданских лиц. Известно, что все они, согласно постановлению суда, были заключены под стражу на срок четыре месяца. Кроме того, некоторые россияне продолжают находиться в изоляции.
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