Дочерняя компания «Газпрома» в ХМАО — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу здание столовой в арктической зоне. Начальная цена составляет 878,4 тысячи рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. Это сопоставимо со стоимостью подержанного автомобиля.
«На торги выставлено здание столовой площадью 317,5 квадратного метра. Стартовая цена — 878?406 рублей 65 копеек с учетом НДС», — уточнил продавец.
Столовая находится в вахтовом городке компании. Это одноэтажное здание на металлических сваях с щитовыми стенами финского типа и крышей из металла. Внутри есть водопровод, отопление, вентиляция, горячая и холодная вода, канализация, телефон, электричество, а также автоматическая пожарная сигнализация. В компании URA.RU сообщили, что торги организованы в рамках программы по реализации непрофильных активов.
Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в Октябрьском районе ХМАО. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!