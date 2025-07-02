02 июля 2025
01 июля 2025

«Дочка» газовой компании из ХМАО продает вахтовую столовую по цене подержанного автомобиля. Фото

Газовая компания из ХМАО избавляется от столовой для вахтовиков в Арктике
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовую столовую компании из ХМАО в Арктике продают за 800 тысяч рублей
Вахтовую столовую компании из ХМАО в Арктике продают за 800 тысяч рублей Фото:

Дочерняя компания «Газпрома» в ХМАО — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу здание столовой в арктической зоне. Начальная цена составляет 878,4 тысячи рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. Это сопоставимо со стоимостью подержанного автомобиля.

«На торги выставлено здание столовой площадью 317,5 квадратного метра. Стартовая цена — 878?406 рублей 65 копеек с учетом НДС», — уточнил продавец.

Столовая находится в вахтовом городке компании. Это одноэтажное здание на металлических сваях с щитовыми стенами финского типа и крышей из металла. Внутри есть водопровод, отопление, вентиляция, горячая и холодная вода, канализация, телефон, электричество, а также автоматическая пожарная сигнализация. В компании URA.RU сообщили, что торги организованы в рамках программы по реализации непрофильных активов.

 Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в Октябрьском районе ХМАО. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей.

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Дочерняя компания «Газпрома» в ХМАО — ООО «Газпром трансгаз Югорск» — выставила на продажу здание столовой в арктической зоне. Начальная цена составляет 878,4 тысячи рублей, сообщил URA.RU организатор торгов. Это сопоставимо со стоимостью подержанного автомобиля. «На торги выставлено здание столовой площадью 317,5 квадратного метра. Стартовая цена — 878?406 рублей 65 копеек с учетом НДС», — уточнил продавец. Столовая находится в вахтовом городке компании. Это одноэтажное здание на металлических сваях с щитовыми стенами финского типа и крышей из металла. Внутри есть водопровод, отопление, вентиляция, горячая и холодная вода, канализация, телефон, электричество, а также автоматическая пожарная сигнализация. В компании URA.RU сообщили, что торги организованы в рамках программы по реализации непрофильных активов.  Ранее URA.RU писало, что компания «Газпром трансгаз Югорск» выставила на торги двухэтажное вахтовое общежитие в Октябрьском районе ХМАО. Начальная стоимость лота составляет 3,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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