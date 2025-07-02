Миасских подростков, заставивших ребенка сниматься в порно, отправили в центр для нарушителей

Подростков из Миасса Челябинской области, которые избили 12-летнюю девочку-инвалида, заставили ее раздеться, изнасиловали, а видео разослали по чатам, отправили в центр временного содержания для правонарушителей и специальное лечебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«По решению суда преступники помещены в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Возбуждено уголовное дело по факту изготовления и распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», — написал Метелев в своем telegram-канале.
Случай произошел в апреле текущего года в поселке Ленинск под Миассом. Подростки избили 12-летнюю девочку-инвалида, заставили ее раздеться и изнасиловали. Происходящее они сняли на видео и разослали по местным чатам.
Первоначально суд постановил не помещать их в спецучреждение из-за возраста. Нарушителям всего 12-13 лет. Но такое решение вызвало волну возмущения. «Которое лично я — разделяю. Способные на такое зверство не должны гулять на свободе», — написал Метелев.
Директор учебного заведения ранее также сообщила, что педагогический коллектив поддерживает необходимость изолировать подростков. Но суд принял иное решение, а не допускать детей до занятий в школе не имеют права. Доклад об инциденте также требовал. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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