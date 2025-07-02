Появилось видео, как екатеринбуржец на «Мерседесе» устроил жесткое ДТП и скрылся

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В аварии пострадал один человек (архивное фото)
В аварии пострадал один человек (архивное фото) Фото:

Появились кадры ДТП, в котором лихач на Mercedes вылетел на огромной скорости на встречку и врезался в Mazda и Kia на улице Восточной в Екатеринбурге. Видео опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.

Судя по кадрам, немецкий седан столкнулся с Mazda, которая отлетела в Kia. Из Mercedes вышли двое мужчин, осмотревшись, они оставили машину и спокойно покинули место аварии. Другие участники ДТП не стали задерживать их, но при этом сразу же вызвали инспекторов.

Авария случилась утром 2 июля. В ней пострадала водитель Mazda, ее госпитализировали. Сотрудники полиции организовали проверку и розыск виновника ЧП.

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Появились кадры ДТП, в котором лихач на Mercedes вылетел на огромной скорости на встречку и врезался в Mazda и Kia на улице Восточной в Екатеринбурге. Видео опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии. Судя по кадрам, немецкий седан столкнулся с Mazda, которая отлетела в Kia. Из Mercedes вышли двое мужчин, осмотревшись, они оставили машину и спокойно покинули место аварии. Другие участники ДТП не стали задерживать их, но при этом сразу же вызвали инспекторов. Авария случилась утром 2 июля. В ней пострадала водитель Mazda, ее госпитализировали. Сотрудники полиции организовали проверку и розыск виновника ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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