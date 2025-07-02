Появилось видео, как екатеринбуржец на «Мерседесе» устроил жесткое ДТП и скрылся

Появились кадры ДТП, в котором лихач на Mercedes вылетел на огромной скорости на встречку и врезался в Mazda и Kia на улице Восточной в Екатеринбурге. Видео опубликовал неофициальный telegram-канал мэрии.
Судя по кадрам, немецкий седан столкнулся с Mazda, которая отлетела в Kia. Из Mercedes вышли двое мужчин, осмотревшись, они оставили машину и спокойно покинули место аварии. Другие участники ДТП не стали задерживать их, но при этом сразу же вызвали инспекторов.
Авария случилась утром 2 июля. В ней пострадала водитель Mazda, ее госпитализировали. Сотрудники полиции организовали проверку и розыск виновника ЧП.
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