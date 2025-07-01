01 июля 2025

В Екатеринбурге лихач на «Мерседесе» устроил массовое ДТП и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские объявили в розыск виновника аварии
Полицейские объявили в розыск виновника аварии Фото:

В Екатеринбурге на улице Восточной утром 2 июля лихач на Mercedes устроил жесткую аварию, вылетев на встречку, где врезался в Mazda и Kia. Водитель немецкого седана оставил машину и сбежал с места, а одного из участников ДТП госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.

«На улице Восточной, недалеко от пересечения с улицей Ткачей, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии женщина-водитель Mazda с различными травмами госпитализирована», — пояснили в ведомстве.

Прямо сейчас сотрудники ГАИ устанавливают личность и местонахождение сбежавшего автомобилиста. По факту аварии организована проверка.

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В Екатеринбурге на улице Восточной утром 2 июля лихач на Mercedes устроил жесткую аварию, вылетев на встречку, где врезался в Mazda и Kia. Водитель немецкого седана оставил машину и сбежал с места, а одного из участников ДТП госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции. «На улице Восточной, недалеко от пересечения с улицей Ткачей, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии женщина-водитель Mazda с различными травмами госпитализирована», — пояснили в ведомстве. Прямо сейчас сотрудники ГАИ устанавливают личность и местонахождение сбежавшего автомобилиста. По факту аварии организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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