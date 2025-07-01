В Екатеринбурге на улице Восточной утром 2 июля лихач на Mercedes устроил жесткую аварию, вылетев на встречку, где врезался в Mazda и Kia. Водитель немецкого седана оставил машину и сбежал с места, а одного из участников ДТП госпитализировали, рассказали в Госавтоинспекции.
«На улице Восточной, недалеко от пересечения с улицей Ткачей, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии женщина-водитель Mazda с различными травмами госпитализирована», — пояснили в ведомстве.
Прямо сейчас сотрудники ГАИ устанавливают личность и местонахождение сбежавшего автомобилиста. По факту аварии организована проверка.
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