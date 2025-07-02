Иран закрыл воздушное пространство над центром и западом страны

Воздушное пространство над центральными и западными регионами Ирана закрыто для транзитных авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.
«После решения Координационного комитета Организации гражданской авиации и проверок безопасности в текущей ситуации небо над центральной и западной половиной страны снова закрыто для международных транзитных рейсов, но небо над восточной половиной страны открыто для внутренних, международных и транзитных рейсов из Ирана.», — сказал Ахаван. Его цитирует телеканал SNN.
Он подчеркнул, что воздушное пространство восточного региона Ирана продолжает оставаться доступным для внутренних, международных и транзитных авиаперевозок. В то же время Ахаван сообщил о продлении запрета на выполнение внутренних и международных рейсов в северных, южных и некоторых западных районах страны до 14:00 по местному времени (13:30 мск) четверга, 3 июля.
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