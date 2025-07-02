Иран закрыл воздушное пространство над центром и западом страны

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Иран закрыл воздушное пространство для транзитных судов
Иран закрыл воздушное пространство для транзитных судов Фото:

Воздушное пространство над центральными и западными регионами Ирана закрыто для транзитных авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

«После решения Координационного комитета Организации гражданской авиации и проверок безопасности в текущей ситуации небо над центральной и западной половиной страны снова закрыто для международных транзитных рейсов, но небо над восточной половиной страны открыто для внутренних, международных и транзитных рейсов из Ирана.», — сказал Ахаван. Его цитирует телеканал SNN.

Он подчеркнул, что воздушное пространство восточного региона Ирана продолжает оставаться доступным для внутренних, международных и транзитных авиаперевозок. В то же время Ахаван сообщил о продлении запрета на выполнение внутренних и международных рейсов в северных, южных и некоторых западных районах страны до 14:00 по местному времени (13:30 мск) четверга, 3 июля.

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Воздушное пространство над центральными и западными регионами Ирана закрыто для транзитных авиарейсов. Об этом сообщил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван. «После решения Координационного комитета Организации гражданской авиации и проверок безопасности в текущей ситуации небо над центральной и западной половиной страны снова закрыто для международных транзитных рейсов, но небо над восточной половиной страны открыто для внутренних, международных и транзитных рейсов из Ирана.», — сказал Ахаван. Его цитирует телеканал SNN. Он подчеркнул, что воздушное пространство восточного региона Ирана продолжает оставаться доступным для внутренних, международных и транзитных авиаперевозок. В то же время Ахаван сообщил о продлении запрета на выполнение внутренних и международных рейсов в северных, южных и некоторых западных районах страны до 14:00 по местному времени (13:30 мск) четверга, 3 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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