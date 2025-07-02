В Копейске у мужчины, получившего травмы при взрыве, дома нашли боеприпасы. Видео

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В квартире у пострадавшего от взрыва был найден обрез ружья
В квартире у пострадавшего от взрыва был найден обрез ружья Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадал 60-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при осмотре квартиры пострадавшего были обнаружены компоненты пороха и обрез охотничьего ружья.

«По предварительным данным, около 13:00 местный житель двигался пешком по улице Жданова, держа коробку в руках, когда произошел хлопок внутри нее. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр и оцепление места происшествия. Позднее был проведен осмотр квартиры пострадавшего, в ходе которого изъяты банки с компонентами пороха, обрез охотничьего ружья, составные части патронов и иные предметы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту происшествия. Мужчине вменяют покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ), а также незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, сейчас продолжается сбор сведений о личности подозреваемого и выяснение всех обстоятельств, в том числе мотивов его действий.

Ранее очевидцы сообщали, что взрыв произошел на улице Жданова в Копейске, когда мужчина поднял с земли барсетку или нес коробку, после чего получил травмы рук и был госпитализирован. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, сотрудники полиции и следователи выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадал 60-летний мужчина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при осмотре квартиры пострадавшего были обнаружены компоненты пороха и обрез охотничьего ружья. «По предварительным данным, около 13:00 местный житель двигался пешком по улице Жданова, держа коробку в руках, когда произошел хлопок внутри нее. Мужчина получил травмы и был госпитализирован. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели осмотр и оцепление места происшествия. Позднее был проведен осмотр квартиры пострадавшего, в ходе которого изъяты банки с компонентами пороха, обрез охотничьего ружья, составные части патронов и иные предметы», — отметили в пресс-службе ведомства. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту происшествия. Мужчине вменяют покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ), а также незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области, сейчас продолжается сбор сведений о личности подозреваемого и выяснение всех обстоятельств, в том числе мотивов его действий. Ранее очевидцы сообщали, что взрыв произошел на улице Жданова в Копейске, когда мужчина поднял с земли барсетку или нес коробку, после чего получил травмы рук и был госпитализирован. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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