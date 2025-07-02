Пропавшую в свердловском городе мать двоих детей нашли мертвой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи воздержались от комментариев
Следователи воздержались от комментариев Фото:

Силовики обнаружили тело 25-летней матери двоих детей Ирины Ярославцевой, загадочно пропавшей в мае в Качканаре (Свердловская область). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде.

«Тело женщины нашли. Поиски шли с весны», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев.

У Ярославцевой остались двое детей. Она пропала 4 мая. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики обнаружили тело 25-летней матери двоих детей Ирины Ярославцевой, загадочно пропавшей в мае в Качканаре (Свердловская область). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде. «Тело женщины нашли. Поиски шли с весны», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев. У Ярославцевой остались двое детей. Она пропала 4 мая. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...