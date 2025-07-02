Следователи воздержались от комментариев
Силовики обнаружили тело 25-летней матери двоих детей Ирины Ярославцевой, загадочно пропавшей в мае в Качканаре (Свердловская область). Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в силовой среде.
«Тело женщины нашли. Поиски шли с весны», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального СУ СКР, там воздержались от комментариев.
У Ярославцевой остались двое детей. Она пропала 4 мая. Помимо правоохранителей, ее поисками занимались волонтеры.
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