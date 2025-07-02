В Житомире прогремел взрыв

По предварительной информации, в Житомире произошел взрыв на АЗС
В городе Житомир, на северо-западе Украины, произошел сильный взрыв. Об этом пишет украинское издание «Инсайдер».
В телеграм-канале издания были размещены снимки, на которых виден столб плотного дыма, поднимающийся в небо. При этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал.
Согласно предварительной информации, взрыв, предположительно, произошел на автозаправочной станции. Официальные заявления по данному инциденту пока отсутствуют, сообщает RT.
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