В Житомире прогремел взрыв

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По предварительной информации, в Житомире произошел взрыв на АЗС
По предварительной информации, в Житомире произошел взрыв на АЗС Фото:

В городе Житомир, на северо-западе Украины, произошел сильный взрыв. Об этом  пишет украинское издание «Инсайдер».

В телеграм-канале издания были размещены снимки, на которых виден столб плотного дыма, поднимающийся в небо. При этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал.

Согласно предварительной информации, взрыв, предположительно, произошел на автозаправочной станции. Официальные заявления по данному инциденту пока отсутствуют, сообщает RT. 

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В городе Житомир, на северо-западе Украины, произошел сильный взрыв. Об этом  пишет украинское издание «Инсайдер». В телеграм-канале издания были размещены снимки, на которых виден столб плотного дыма, поднимающийся в небо. При этом сигнал воздушной тревоги в городе не прозвучал. Согласно предварительной информации, взрыв, предположительно, произошел на автозаправочной станции. Официальные заявления по данному инциденту пока отсутствуют, сообщает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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