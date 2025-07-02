В Польше утвердили День памяти жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда утвердил закон, устанавливающий 11 июля как Национальный день памяти поляков, ставших жертвами геноцида, совершенного ОУН-УПА (Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия, запрещены в Российской Федерации) на восточных землях Второй Польской Республики в период с 1918 по 1945 годы. Об этом говорится на официальном сайте канцелярии главы государства.
В пояснении отмечается, что целью принятия данного документа стало предоставление этой памятной дате, установленной еще в 2016 году, статуса государственного праздника. При этом подчеркивается, что 11 июля не станет выходным днем.
С февраля 1943 года украинские националистические формирования приступили к массовому уничтожению польского населения в Волынском регионе. Наибольшей жестокости карательные действия достигли 11 июля 1943 года, когда подразделения ОУН-УПА совершили нападения на примерно 100 польских деревень. В результате этих событий, получивших название Волынской резни, погибли порядка 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и пожилые люди.
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