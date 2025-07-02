Зеленский пытается понять, что произошло с поставками оружия из США

Зеленский: Украина и США на рабочем уровне выясняют детали по поставкам оружия
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По словам Зеленского, Киев и Вашингтон на рабочем уровне сейчас выясняют детали по оборонной поддержке
По словам Зеленского, Киев и Вашингтон на рабочем уровне сейчас выясняют детали по оборонной поддержке Фото:

Представители Киева и Вашингтона сейчас проясняют вопросы поставок Украине американских вооружений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованного в его telegram-канале.

Он также сообщил, что на совещании обсуждались вопросы взаимодействия с Евросоюзом в период председательства Дании. По словам президента Украины, особое внимание было уделено проработке соглашений с зарубежными партнерами по вопросам производства вооружения. Кроме того, Зеленский анонсировал "новости", касающиеся украинских беспилотников-перехватчиков.

Сегодня стало известно, что Пентагон временно прекратил отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначавшихся для Киева. Выяснилось, что часть военных грузов уже была направлена на территорию Украины, однако их дальнейшая передача была приостановлена. Решение о временном прекращении поставок было принято еще в начале июня, однако в силу оно вступило лишь в начале этого месяца, пишет "Царьград".

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Представители Киева и Вашингтона сейчас проясняют вопросы поставок Украине американских вооружений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО", — говорится в сообщении Зеленского, опубликованного в его telegram-канале. Он также сообщил, что на совещании обсуждались вопросы взаимодействия с Евросоюзом в период председательства Дании. По словам президента Украины, особое внимание было уделено проработке соглашений с зарубежными партнерами по вопросам производства вооружения. Кроме того, Зеленский анонсировал "новости", касающиеся украинских беспилотников-перехватчиков. Сегодня стало известно, что Пентагон временно прекратил отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначавшихся для Киева. Выяснилось, что часть военных грузов уже была направлена на территорию Украины, однако их дальнейшая передача была приостановлена. Решение о временном прекращении поставок было принято еще в начале июня, однако в силу оно вступило лишь в начале этого месяца, пишет "Царьград".
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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