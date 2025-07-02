NZZ: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

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Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой
Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой Фото:

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут выразить вотум недоверия при голосовании. Об этом сообщают источники.

«Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе столкнется с голосованием по вотуму недоверия в Европейском парламенте. Председатель парламента Роберта Метсола проинформировала об этом лидеров парламентских групп», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на источники.

Перед переизбранием на свой пост фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут выразить вотум недоверия при голосовании. Об этом сообщают источники. «Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе столкнется с голосованием по вотуму недоверия в Европейском парламенте. Председатель парламента Роберта Метсола проинформировала об этом лидеров парламентских групп», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на источники. Перед переизбранием на свой пост фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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