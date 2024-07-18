От гинеколога до председателя Еврокомиссии: что известно об Урсуле фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост главы Еврокомиссии

18 июля 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен вновь стала главой Еврокомиссии. На этом посту она будет находиться следующие пять лет. Все, что известно о личности фон дер Ляйен, а также ее планы по развитию ЕС и реакция на переизбрание — в материале URA.RU. Происхождение фон дер Ляйен Где политик работала Что известно о личной жизни Как в России отреагировали на переизбрание фон дер Ляйен Чего хочет добиться фон дер Ляйен на новом сроке Что будет, если Евросоюз пойдет по пути милитаризации Урсула фон дер Ляйен, девичья фамилия Альбрехт, родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе. Ее отец, известный немецкий политик Эрнст Альбрехт, работал в Европейской комиссии. Она происходит из семьи, корни которой связаны с бременским торговцем хлопком Людвигом Кнопом, основателем крупнейшей текстильной мануфактуры Российской империи, за что получил титул барона от императора Александра II. Урсула фон дер Ляйен получила образование в университетах Геттингене и Мюнстере, где изучала экономику, а также в Лондонской школе экономики и Медицинском институте в Ганновере, где она защитила докторскую диссертацию по медицине. Позднее она окончила Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета. Вернуться к навигатору Профессиональный путь фон дер Ляйен начался в медицине, где она работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике. После переезда в США и возвращения в Германию она занималась научной деятельностью в области эпидемиологии и социальной медицины. В политике Урсула фон дер Ляйен активно участвовала с 1990 года, став членом Христианско-демократического союза (ХДС). Она занимала различные должности в местном самоуправлении и земельном парламенте Нижней Саксонии, а также стала министром в земельном правительстве. На федеральном уровне она была министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи и министром труда и социальных дел. В 2013 году она стала первой женщиной-министром обороны Германии. В 2019 году Урсула фон дер Ляйен была избрана председателем Еврокомиссии, став первой женщиной на этом посту. Она активно выступает за укрепление обороноспособности ЕС, расширение экономических реформ и поддержку Украины. Вернуться к навигатору Урсула фон дер Ляйен замужем за профессором медицины Хайко фон дер Ляйеном, у пары семеро детей. Она также является автором научных работ и владеет несколькими языками. В 2023 году она была признана самой влиятельной женщиной по версии Forbes. Вернуться к навигатору Исполняющий обязанности постпреда РФ России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что политический курс не изменится после избрания Фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. По его словам, глава ЕК привела к усилению влияния правых сил в Европе. Вернуться к навигатору Перед переизбранием Фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание будет сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность». Поэтому она в очередной раз призвала увеличить расходы на ВСУ. Вернуться к навигатору Вооружение Европы может привести к серьезным последствиям. Такое мнение высказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он добавил, что изначально Евросоюз создавался совершенно для других целей. Вернуться к навигатору