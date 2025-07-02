Арестованный за проукраинский лозунг доцент СПбГУ решил уволиться

Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессор Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после скандала и ареста за размещенный в соцсетях лозунг украинских националистов. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте вуза.
«По решению Приморского районного 26 июня 2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. После служебной проверки Суворовым подано заявление об увольнении из университета», — говорится в сообщении проректора СПбГУ по безопасности Дмитрия Грязнова.
Как следует из материалов дела Приморского суда, Суворов еще в марте 2022 года разместил в «ВКонтакте» запрещенный лозунг украинских радикалов. Профессор за публичную демонстрацию экстремистской символики был арестован и помещен в спецприемник.
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