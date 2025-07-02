02 июля 2025

Арестованный за проукраинский лозунг доцент СПбГУ решил уволиться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доцент СПбГУ уволился по собственному желанию
Доцент СПбГУ уволился по собственному желанию Фото:

Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессор Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после скандала и ареста за размещенный в соцсетях лозунг украинских националистов. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте вуза.

«По решению Приморского районного 26 июня 2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. После служебной проверки Суворовым подано заявление об увольнении из университета», — говорится в сообщении проректора СПбГУ по безопасности Дмитрия Грязнова.

Как следует из материалов дела Приморского суда, Суворов еще в марте 2022 года разместил в «ВКонтакте» запрещенный лозунг украинских радикалов. Профессор за публичную демонстрацию экстремистской символики был арестован и помещен в спецприемник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Доцент кафедры арабской филологии восточного факультета Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), профессор Михаил Суворов подал заявление об увольнении из университета после скандала и ареста за размещенный в соцсетях лозунг украинских националистов. Об этом сообщается в материалах, опубликованных на сайте вуза. «По решению Приморского районного 26 июня 2025 М. Н. Суворову назначен административный арест на срок 10 суток. После служебной проверки Суворовым подано заявление об увольнении из университета», — говорится в сообщении проректора СПбГУ по безопасности Дмитрия Грязнова. Как следует из материалов дела Приморского суда, Суворов еще в марте 2022 года разместил в «ВКонтакте» запрещенный лозунг украинских радикалов. Профессор за публичную демонстрацию экстремистской символики был арестован и помещен в спецприемник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...