02 июля 2025
01 июля 2025

В ХМАО из-за дождя обвалился потолок ТЦ, где были посетители. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потолок обвалился на ужинающих людей на фудкорте
Потолок обвалился на ужинающих людей на фудкорте Фото:

В Нягани (ХМАО) в торговом центре «Оазис Плаза» обвалился потолок. Обрушение произошло на фудкорте ТЦ, в тот момент там еще сидели и ужинали люди. По словам очевидцев, конструкции не выдержали веса воды из-за дождя.

«Фудкорт „Оазис Плаза“. Момент обрушения потолка. Надеюсь, никто не пострадал», — пишут горожане в местных telegram-каналах.

Происшествие подтвердил мэр города Иван Ямашев. «Зафиксирован и инцидент в ТЦ „Оазис Плаза“. В здании обвалился потолок. К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия», — написал он в своем telegram-канале.

Помимо обрушения потолка ТЦ, шквалистый ливень затопил квартиры и подъезды няганцев. Также горожане жалуются на затопление частного сектора и скопление вод во дворах домов. Еще несколько домов остались без света из-за намокания межэтажных электрощитов, однако к утру они должны подать свет. Ямашев держит ситуацию под контролем.

Ранее непогода обрушилась на Сургут. Там прошелся сильный ливень с огромным градом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) в торговом центре «Оазис Плаза» обвалился потолок. Обрушение произошло на фудкорте ТЦ, в тот момент там еще сидели и ужинали люди. По словам очевидцев, конструкции не выдержали веса воды из-за дождя. «Фудкорт „Оазис Плаза“. Момент обрушения потолка. Надеюсь, никто не пострадал», — пишут горожане в местных telegram-каналах. Происшествие подтвердил мэр города Иван Ямашев. «Зафиксирован и инцидент в ТЦ „Оазис Плаза“. В здании обвалился потолок. К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия», — написал он в своем telegram-канале. Помимо обрушения потолка ТЦ, шквалистый ливень затопил квартиры и подъезды няганцев. Также горожане жалуются на затопление частного сектора и скопление вод во дворах домов. Еще несколько домов остались без света из-за намокания межэтажных электрощитов, однако к утру они должны подать свет. Ямашев держит ситуацию под контролем. Ранее непогода обрушилась на Сургут. Там прошелся сильный ливень с огромным градом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...