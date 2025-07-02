В Нягани (ХМАО) в торговом центре «Оазис Плаза» обвалился потолок. Обрушение произошло на фудкорте ТЦ, в тот момент там еще сидели и ужинали люди. По словам очевидцев, конструкции не выдержали веса воды из-за дождя.
«Фудкорт „Оазис Плаза“. Момент обрушения потолка. Надеюсь, никто не пострадал», — пишут горожане в местных telegram-каналах.
Происшествие подтвердил мэр города Иван Ямашев. «Зафиксирован и инцидент в ТЦ „Оазис Плаза“. В здании обвалился потолок. К счастью, пострадавших нет. Собственник торгового объекта устраняет последствия», — написал он в своем telegram-канале.
Помимо обрушения потолка ТЦ, шквалистый ливень затопил квартиры и подъезды няганцев. Также горожане жалуются на затопление частного сектора и скопление вод во дворах домов. Еще несколько домов остались без света из-за намокания межэтажных электрощитов, однако к утру они должны подать свет. Ямашев держит ситуацию под контролем.
Ранее непогода обрушилась на Сургут. Там прошелся сильный ливень с огромным градом.
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