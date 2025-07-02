В Пермском крае суд наказал мать за оставление детей в опасности

Жительница Пермского края осуждена за оставление в опасности троих малолетних детей. Женщина ушла из дома, затопив печь, после чего в жилье началось задымление. Дети спаслись через окно, сообщается на сайте краевой прокуратуры.
«Мировой судья Соликамского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы поселка Тюлькино . Женщина признана виновной в преступлении, связанном с оставлением детей без помощи в ситуации, опасной для их жизни. Как установило следствие, в ноябре 2024 года женщина, находясь дома с тремя детьми, затопила печь дровами, после чего ушла по своим делам, заперев дверь на навесной замок», — рассказали в надзорном ведомстве.
В ее отсутствие печь разгорелась, и в доме началось задымление. Старший из детей догадался открыть окно, после чего все трое выбрались наружу. Благодаря этому трагедии удалось избежать.
Подсудимая полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в истязании девятилетнего пасынка. Материалы дела переданы в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.
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