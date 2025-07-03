ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками, поврежден дом: онлайн-трансляция

Гусев: ВСУ атаковали Воронежскую область БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россию атаковали беспилотники
Россию атаковали беспилотники Фото:

ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками 3 июня. После уничтожения одного из БПЛА его обломки повредили частный дом. Информации о пострадавших пока что нет. URA.RU подробно освещает ход отражения атаки Украины по регионам России в прямой трансляции.

06:03 В Липецкой области ПВО продолжает сбивать дроны ВСУ. В самом Липецке звучит тревожная сирена, а в небе слышны характерные звуки пролета беспилотников, сообщают жители.

05:53 Беспилотники ВСУ атакуют Липецкую область. Местные жители рассказали Mash, что услышали около 15 взрывов в Европейском и Измайловском районах. По вражеским дронам работает ПВО.

05:38 Взрывы гремят над Липецкой областью, сообщают местные новостные каналы.

05:37 В Нижегородской области объявлена опасность БПЛА.

05:14 Угроза опасности БПЛА также введены в Республике Татарстан и Ульяновской области.

05:12 РСЧС сообщают о введение угрозы опасности БПЛА в Курской области.

05:02 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по всей области.

04:56 Местные рассказали Shot, что слышали несколько звуков взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. В пригороде областного центра также увидели яркие вспышки.

04:55 ПВО сбила в Воронежской области более 5 БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками 3 июня. После уничтожения одного из БПЛА его обломки повредили частный дом. Информации о пострадавших пока что нет. URA.RU подробно освещает ход отражения атаки Украины по регионам России в прямой трансляции. 06:03 В Липецкой области ПВО продолжает сбивать дроны ВСУ. В самом Липецке звучит тревожная сирена, а в небе слышны характерные звуки пролета беспилотников, сообщают жители. 05:53 Беспилотники ВСУ атакуют Липецкую область. Местные жители рассказали Mash, что услышали около 15 взрывов в Европейском и Измайловском районах. По вражеским дронам работает ПВО. 05:38 Взрывы гремят над Липецкой областью, сообщают местные новостные каналы. 05:37 В Нижегородской области объявлена опасность БПЛА. 05:14 Угроза опасности БПЛА также введены в Республике Татарстан и Ульяновской области. 05:12 РСЧС сообщают о введение угрозы опасности БПЛА в Курской области. 05:02 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил красный уровень «Угроза атаки БПЛА» по всей области. 04:56 Местные рассказали Shot, что слышали несколько звуков взрывов в небе над Воронежем, в Подгоренском районе, в городе Семилуки. В пригороде областного центра также увидели яркие вспышки. 04:55 ПВО сбила в Воронежской области более 5 БПЛА, в самом Воронеже частями сбитого БПЛА повреждена кровля частного дома, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...