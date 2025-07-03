Дроны ВСУ атакуют регионы России, есть погибшие: карта ударов БПЛА 3 июля

В Липецкой области система ПВО сбивает десятки украинских дронов, погибла пожилая женщина, есть раненые. Также были повреждены жилые здания. В Воронежской области обломки беспилотника упали на частный дом. В аэропорту Саратова введены ограничения. Еще в пяти регионах объявлены угрозы беспилотных ударов. Подробнее об атаке украинских БПЛА на Россию 3 июля — в материале URA.RU.
Липецкая область
В регионе был объявлен красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по региону в своем официальном telegram-канале. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности, рекомендованные в случае воздушной тревоги.
Система ПВО начала отражать атаку на регион. Местные жители сообщали о примерно 20 взрывах в небе.
Из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА на частный жилой дом погибла женщина 1954 года рождения, еще двое мирных жителей были ранены. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. На место происшествия выехал губернатор области Игорь Артамонов.
В городе Елец дрон ВСУ влетел в секцию строящегося многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за взрывной волны повреждено остекление в заселенной части застройки. Жильцы эвакуированы, на месте работают оперативные службы.
Воронежская область
Средства ПВО сбили пять дронов Украины. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников была повреждена кровля частного дома. Предварительно, пострадавших нет.
Саратовская область
В аэропорту Гагарин в городе Саратов введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
Угроза атаки БПЛА
Угрозы атаки дронов ВСУ были объявлены в ряде регионов России. Среди них: Курская, Ульяновская, Нижегородская область, Татарстан, Чувашия. В Ростовской области со временем угроза была снята.
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