Гусев: над Воронежской областью сбили 5 БПЛА

Над Воронежской областью силами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако в Воронеже в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена кровля частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале.
Как отметил губернатор Александр Гусев, информация о возможных последствиях продолжает уточняться. В настоящее время угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
Подобные атаки с применением беспилотников уже происходили в Воронежской области ранее: 24 июня силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения автомобилей из-за падения обломков.
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