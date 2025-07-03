Гусев: над Воронежской областью сбили 5 БПЛА

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ПВО уничтожила более 5 БПЛА
ПВО уничтожила более 5 БПЛА Фото:

Над Воронежской областью силами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако в Воронеже в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена кровля частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале.

Как отметил губернатор Александр Гусев, информация о возможных последствиях продолжает уточняться. В настоящее время угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Подобные атаки с применением беспилотников уже происходили в Воронежской области ранее: 24 июня силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения автомобилей из-за падения обломков.

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Над Воронежской областью силами ПВО сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более пяти беспилотников над территорией Воронежской области. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Однако в Воронеже в результате падения обломков одного из сбитых БПЛА повреждена кровля частного дома», — написал Гусев в своем telegram-канале. Как отметил губернатор Александр Гусев, информация о возможных последствиях продолжает уточняться. В настоящее время угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется. Местные власти и экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Подобные атаки с применением беспилотников уже происходили в Воронежской области ранее: 24 июня силы ПВО уничтожили более 40 БПЛА в 12 муниципальных районах и приграничных зонах региона. Тогда также обошлось без пострадавших, однако были зафиксированы повреждения автомобилей из-за падения обломков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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