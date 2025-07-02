Объем ввода новостроек на рынок в Перми снизился в 11 раз

Пермь вошла в число городов с самым низким объемом ввода новостроек в первом полугодии 2025 года — застройщики предложили всего 9,1 тыс квадратных метров жилья, что в 11 раз меньше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитическая платформа bnMAP.pro.
«Если в Перми в первом полугодии 2024 года стартовали продажи в 10 корпусах (103,2 тыс квадратных метра), то в аналогичном периоде 2025-го — лишь в трех (9,1 тыс квадратных метра). Сокращение коснулось не только площадей, но и числа квартир: если в указанный период 2024 года в новых корпусах планировалось 2227 проектное количество квартир, то в январе-июле 2025-го — всего 140», — подсчитали специалисты платформы. Их данные публикует «РИА Недвижимость».
Уточняется, что общий объем вышедших в продажу новостроек в российских городах-миллионниках сократился на 16%. Эксперты связывают спад с отменой льготной ипотеки и высокими ставками по кредитам. Застройщики стремятся управлять своими проектами и минимизировать риски нераспроданности, поэтому поступают с учетом рынка.
При этом в других городах, объемы строительства, напротив, выросли. Наибольший объем вышедших в продажу новостроек — 712 тыс квадратных метров — пришелся на Санкт-Петербург, прирост относительно января-июня прошлого года составил 65%. Также в лидерах — Екатеринбург с 673 тыс «квадратов» (+30%).
Ранее URA.RU рассказывало, что Прикамье вошло в число регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. В крае снижаются темпы продаж при активном вводе новых проектов, что создает риски переизбытка жилья на рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!