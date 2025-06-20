Прикамье оказалось под угрозой кризиса перепроизводства новостроек

Прикамье вошло в число регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. В крае снижаются темпы продаж при активном вводе новых проектов, что создает риски переизбытка жилья на рынке. Такие аналитические данные приводит Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).
«Пермский край попал в группу регионов с „достаточно высокой“ вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. Согласно исследованию федерального портала „Единый ресурс застройщиков“ (ЕРЗ), в Прикамье набрано „–2“ балла по шкале рисков из-за дисбаланса между темпами строительства и продаж», — передает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на аналитику ЕРЗ.
Вместе с Пермским краем в эту категорию вошли еще 27 субъектов, включая Свердловскую, Новосибирскую области и Ставропольский край. Наиболее критичная ситуация — в Челябинской области и Красноярском крае, где риск оценивается в «–6» баллов.
Основные причины спада — отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки ЦБ. По данным «Объектив.РФ», в мае продажи новостроек в Пермском крае упали на 24,3% по сравнению с апрелем.
Ранее эксперты уже отмечали, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки спрос на новостройки в Пермском крае значительно снизился: показатель распроданности жилья упал с 103% до 69% за год, а средний ипотечный платеж достиг 30 тысяч рублей при средней зарплате 72,6 тысячи. Это привело к финансовым трудностям у застройщиков и росту объема непроданных квартир, что отражает общероссийскую тенденцию на первичном рынке жилья.
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