20 июня 2025

Прикамье оказалось под угрозой кризиса перепроизводства новостроек

ЕРЗ: Пермский край попал в зону риска из-за переизбытка новостроек
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщики Прикамья столкнулись с падением спроса на новостройки
Застройщики Прикамья столкнулись с падением спроса на новостройки Фото:

Прикамье вошло в число регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. В крае снижаются темпы продаж при активном вводе новых проектов, что создает риски переизбытка жилья на рынке. Такие аналитические данные приводит Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

«Пермский край попал в группу регионов с „достаточно высокой“ вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. Согласно исследованию федерального портала „Единый ресурс застройщиков“ (ЕРЗ), в Прикамье набрано „–2“ балла по шкале рисков из-за дисбаланса между темпами строительства и продаж», — передает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на аналитику ЕРЗ.

Вместе с Пермским краем в эту категорию вошли еще 27 субъектов, включая Свердловскую, Новосибирскую области и Ставропольский край. Наиболее критичная ситуация — в Челябинской области и Красноярском крае, где риск оценивается в «–6» баллов.

Основные причины спада — отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки ЦБ. По данным «Объектив.РФ», в мае продажи новостроек в Пермском крае упали на 24,3% по сравнению с апрелем.

Ранее эксперты уже отмечали, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки спрос на новостройки в Пермском крае значительно снизился: показатель распроданности жилья упал с 103% до 69% за год, а средний ипотечный платеж достиг 30 тысяч рублей при средней зарплате 72,6 тысячи. Это привело к финансовым трудностям у застройщиков и росту объема непроданных квартир, что отражает общероссийскую тенденцию на первичном рынке жилья.

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Прикамье вошло в число регионов с высокой вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. В крае снижаются темпы продаж при активном вводе новых проектов, что создает риски переизбытка жилья на рынке. Такие аналитические данные приводит Федеральный портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ). «Пермский край попал в группу регионов с „достаточно высокой“ вероятностью кризиса перепроизводства новостроек. Согласно исследованию федерального портала „Единый ресурс застройщиков“ (ЕРЗ), в Прикамье набрано „–2“ балла по шкале рисков из-за дисбаланса между темпами строительства и продаж», — передает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на аналитику ЕРЗ. Вместе с Пермским краем в эту категорию вошли еще 27 субъектов, включая Свердловскую, Новосибирскую области и Ставропольский край. Наиболее критичная ситуация — в Челябинской области и Красноярском крае, где риск оценивается в «–6» баллов. Основные причины спада — отмена льготной ипотеки и рост ключевой ставки ЦБ. По данным «Объектив.РФ», в мае продажи новостроек в Пермском крае упали на 24,3% по сравнению с апрелем. Ранее эксперты уже отмечали, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки спрос на новостройки в Пермском крае значительно снизился: показатель распроданности жилья упал с 103% до 69% за год, а средний ипотечный платеж достиг 30 тысяч рублей при средней зарплате 72,6 тысячи. Это привело к финансовым трудностям у застройщиков и росту объема непроданных квартир, что отражает общероссийскую тенденцию на первичном рынке жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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