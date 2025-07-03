Россияне из приграничья получили помощь на 1 млрд рублей от Красного Креста

Российский Красный Крест направил более 1 млрд рублей на поддержку пострадавших жителей приграничных регионов страны. Об этом сообщил председатель организации Павел Савчук.
«Основным источником помощи приграничным регионам стали пожертвования от компаний и частных лиц, которые составили практически 65% объема всей помощи — 734,5 млн рублей, а также средства международных партнеров, в том числе Международного Комитета Красного Креста и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца — почти 400 млн рублей», — передает слова Савчук «Ведомости».
В числе получателей помощи оказались Курская и Белгородская области, а также другие регионы. На поддержку жителей Курской области было выделено 606 млн рублей, на помощь Белгородской области и другим регионам — 527 млн рублей. По оценке председателя РКК, в первую очередь гуманитарную поддержку получили наиболее уязвимые категории граждан: пожилые люди, беременные женщины, многодетные семьи, люди с инвалидностью и семьи, оставшиеся без кормильца.
Средства были направлены на оснащение пунктов временного размещения, выдачу продуктовых и гигиенических наборов, а также сертификатов на приобретение лекарств и товаров первой необходимости. Только в Курской области за прошлый год было роздано свыше 100 тысяч гуманитарных наборов и 57 тысяч сертификатов, сообщил глава организации. Всего же в 2024 году Российский Красный Крест потратил на подготовку и реагирование на чрезвычайные ситуации более 3,1 млрд рублей, что составило почти 82% от годового бюджета организации.
Ранее, после терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня 2025 года, правительство России выделило около 88 млн рублей на компенсационные выплаты пострадавшим и семьям погибших. Средства были направлены на единовременные пособия, а региональные власти получили поручение сформировать списки получателей для оформления выплат через МЧС.
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