«Закрой окно!»: появились видео атаки украинских дронов на регионы РФ

Над территорией России сбиты 69 дронов ВСУ
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В ряде регионов России люди смогли снять дроны ВСУ на видео
В ряде регионов России люди смогли снять дроны ВСУ на видео Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Липецкую и Воронежскую области атакуют дроны ВСУ. Местные жители снимают на видео работу систем ПВО или пролетающие мимо них дроны. Некоторым удается заснять только характерные, пугающие звуки БПЛА. Также слышны взрывы в ДНР, кадры расходятся по местным telegram-каналам. Все видео с места событий — в материале URA.RU.

Липецкая область

В Липецке слышны звуки дронов ВСУ и взрывы. Видео публикуют местные telegram-каналы. Всего над территорией России уничтожено 69 БПЛА, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

В результате атаки в регионе погибла пожилая женщина. Еще двое ранены, им оказывается медицинская помощь.

Местные жители в области слышали не менее 20 взрывов в небе. Система ПВО сбивает украинские дроны.

В Ельце беспилотник ВСУ влетел в строящееся многоквартирное здание. Повреждено остекление из-за ударной волны, пострадавших нет.

Также в Ельце обломки дрона упали на парковку предприятия. Произошел пожар, но пострадавших, предварительно, нет.

Воронежская область

В Воронежской области слышны взрывы, работает система ПВО. В регионе действует режим угрозы атаки БПЛА. Видео публикуют telegram-каналы.

ДНР

Военкоры сообщили о взрывах в Харцызске (ДНР). Местные telegram-каналы распространяют видео. Официальной информации не поступало.

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Липецкую и Воронежскую области атакуют дроны ВСУ. Местные жители снимают на видео работу систем ПВО или пролетающие мимо них дроны. Некоторым удается заснять только характерные, пугающие звуки БПЛА. Также слышны взрывы в ДНР, кадры расходятся по местным telegram-каналам. Все видео с места событий — в материале URA.RU. Липецкая область В Липецке слышны звуки дронов ВСУ и взрывы. Видео публикуют местные telegram-каналы. Всего над территорией России уничтожено 69 БПЛА, сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. В результате атаки в регионе погибла пожилая женщина. Еще двое ранены, им оказывается медицинская помощь. Местные жители в области слышали не менее 20 взрывов в небе. Система ПВО сбивает украинские дроны. В Ельце беспилотник ВСУ влетел в строящееся многоквартирное здание. Повреждено остекление из-за ударной волны, пострадавших нет. Также в Ельце обломки дрона упали на парковку предприятия. Произошел пожар, но пострадавших, предварительно, нет. Воронежская область В Воронежской области слышны взрывы, работает система ПВО. В регионе действует режим угрозы атаки БПЛА. Видео публикуют telegram-каналы. ДНР Военкоры сообщили о взрывах в Харцызске (ДНР). Местные telegram-каналы распространяют видео. Официальной информации не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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