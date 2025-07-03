Штурмовая рота ВСУ пропала без вести на сумском направлении

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Солдаты 425 полка ВСУ пропали без вести, сообщает telegram-канал «Северный Ветер»
Солдаты 425 полка ВСУ пропали без вести, сообщает telegram-канал «Северный Ветер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рота штурмовиков ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер».

«Родные и близкие ВСУшников 425 ошп, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе „пропала без вести“ вторая штурмовая рота данного подразделения», — написано в материале. К тому же сообщается, что 425 полк ВСУ несет огромные потери в Сумской области.

Также в материале сообщается, что число потерь противника в Сумском направлении за сутки составило 140 человек. А всего ВСУ потеряло свыше 250 человек.

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Рота штурмовиков ВСУ почти в полном составе пропала без вести на сумском направлении. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер». «Родные и близкие ВСУшников 425 ошп, в свою очередь, сообщают, что на Сумском направлении практически в полном составе „пропала без вести“ вторая штурмовая рота данного подразделения», — написано в материале. К тому же сообщается, что 425 полк ВСУ несет огромные потери в Сумской области. Также в материале сообщается, что число потерь противника в Сумском направлении за сутки составило 140 человек. А всего ВСУ потеряло свыше 250 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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