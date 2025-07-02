02 июля 2025

В торговом центре ХМАО раскрыли, как он будет работать после обрушения потолка

Торговый центр в ХМАО, где обрушился потолок, открылся после инцидента
© Служба новостей «URA.RU»
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В торговом центре Нягани, где ночью обвалился потолок, открылся фудкорт
В торговом центре Нягани, где ночью обвалился потолок, открылся фудкорт Фото:

В Нягани (ХМАО) торговый центр «Оазис Плаза», в котором на днях обвалился потолок из-за сильного ливня, продолжит работать в штатном режиме. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что все последствия инцидента устранены, заведение снова открыто для посетителей, включая фудкорт.

«Торговый центр открылся, работает в обычном режиме. Фудкорт тоже открыт для посетителей», — отметили представители ТЦ.

Инцидент произошел в «Оазис Плаза» вечером во время дождя. По словам очевидцев, потолочные конструкции на фудкорте не выдержали веса воды, скапливавшейся из-за ливня, и обрушились прямо в тот момент, когда люди продолжали ужинать.

Информацию о происшествии подтвердил глава города Иван Ямашев. Он заявил, что, к счастью, никто не пострадал, а собственник торгового центра занялся устранением последствий.

Ранее URA.RU писало, что в торговом центре «Оазис Плаза» обрушился потолок. По словам очевидцев, причиной обрушения стала вода, скапливавшаяся во время ливня.

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В Нягани (ХМАО) торговый центр «Оазис Плаза», в котором на днях обвалился потолок из-за сильного ливня, продолжит работать в штатном режиме. Представители торгового центра сообщили URA.RU, что все последствия инцидента устранены, заведение снова открыто для посетителей, включая фудкорт. «Торговый центр открылся, работает в обычном режиме. Фудкорт тоже открыт для посетителей», — отметили представители ТЦ. Инцидент произошел в «Оазис Плаза» вечером во время дождя. По словам очевидцев, потолочные конструкции на фудкорте не выдержали веса воды, скапливавшейся из-за ливня, и обрушились прямо в тот момент, когда люди продолжали ужинать. Информацию о происшествии подтвердил глава города Иван Ямашев. Он заявил, что, к счастью, никто не пострадал, а собственник торгового центра занялся устранением последствий. Ранее URA.RU писало, что в торговом центре «Оазис Плаза» обрушился потолок. По словам очевидцев, причиной обрушения стала вода, скапливавшаяся во время ливня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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