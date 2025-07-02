02 июля 2025

ФСБ выступила с заявлением из-за мошенников, пытающихся заработать на игре Дацюка в Екатеринбурге

ФСБ предупредила о мошенниках, продающих билеты на хоккей в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики рассказали о схеме мошенников
Силовики рассказали о схеме мошенников Фото:

В Екатеринбурге активизировались мошенники на фоне приближающегося хоккейного матча The Magic Game, который устраивает легендарный игрок Павел Дацюк. Свердловская антитеррористическая комиссия рассказала, чего нужно придерживаться, чтобы не попасться на ловушку.

» Никогда не сообщайте коды из СМС. Всегда проверяйте информацию через официальные источники. При подозрениях — немедленно обращайтесь в полицию», — пояснили там.

Отмечается, что несуществующие билеты уже начали продавать по завышенным ценам — от 6 до 33 тысяч рублей. При этом официальный старт продаж ожидается не раньше середины августа.

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В Екатеринбурге активизировались мошенники на фоне приближающегося хоккейного матча The Magic Game, который устраивает легендарный игрок Павел Дацюк. Свердловская антитеррористическая комиссия рассказала, чего нужно придерживаться, чтобы не попасться на ловушку. » Никогда не сообщайте коды из СМС. Всегда проверяйте информацию через официальные источники. При подозрениях — немедленно обращайтесь в полицию», — пояснили там. Отмечается, что несуществующие билеты уже начали продавать по завышенным ценам — от 6 до 33 тысяч рублей. При этом официальный старт продаж ожидается не раньше середины августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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