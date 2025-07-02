ФСБ выступила с заявлением из-за мошенников, пытающихся заработать на игре Дацюка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге активизировались мошенники на фоне приближающегося хоккейного матча The Magic Game, который устраивает легендарный игрок Павел Дацюк. Свердловская антитеррористическая комиссия рассказала, чего нужно придерживаться, чтобы не попасться на ловушку.
» Никогда не сообщайте коды из СМС. Всегда проверяйте информацию через официальные источники. При подозрениях — немедленно обращайтесь в полицию», — пояснили там.
Отмечается, что несуществующие билеты уже начали продавать по завышенным ценам — от 6 до 33 тысяч рублей. При этом официальный старт продаж ожидается не раньше середины августа.
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