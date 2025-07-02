02 июля 2025

Мошенники пытаются обмануть свердловчан фальшивыми билетами на хоккей

Мошенники начали продавать ненастоящие билеты на игру Дацюка в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники начали продавать билеты за 2 месяца до матча
Мошенники начали продавать билеты за 2 месяца до матча Фото:

Мошенники начали продавать билеты на матч The Magic Game, который пройдет 30 августа. Официальный старт продаж еще не начался, заявили представители УГМК-Арены, где должно пройти мероприятие.

"Новость о матче звезд мирового хоккея The Magic Game в Екатеринбурге всколыхнула к активности «левые» сайты по продаже билетов. После публикаций о том, что 30 августа Павел Дацюк соберет звезд мирового хоккея в Екатеринбурге на игре The Magic Game, в интернете стали появляться мошеннические сайты по продаже билетов на мероприятие", — написали на странице "ВКонтакте" ледовой арены.

Организаторы матча заявили, что, ориентировочно, билеты поступят в продажу в середине августа. Они просят не доверять всей информации в интернете.

Матч The Magic Game, организуемый Павлом Дацюком, соберет 30 августа на льду УГМК-Арены в Екатеринбурге известных хоккеистов, включая Вячеслава Фетисова, Илью Ковальчука, Сергея Федорова и многих других. Это событие станет одним из крупнейших спортивных мероприятий города.

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Мошенники начали продавать билеты на матч The Magic Game, который пройдет 30 августа. Официальный старт продаж еще не начался, заявили представители УГМК-Арены, где должно пройти мероприятие. "Новость о матче звезд мирового хоккея The Magic Game в Екатеринбурге всколыхнула к активности «левые» сайты по продаже билетов. После публикаций о том, что 30 августа Павел Дацюк соберет звезд мирового хоккея в Екатеринбурге на игре The Magic Game, в интернете стали появляться мошеннические сайты по продаже билетов на мероприятие", — написали на странице "ВКонтакте" ледовой арены. Организаторы матча заявили, что, ориентировочно, билеты поступят в продажу в середине августа. Они просят не доверять всей информации в интернете. Матч The Magic Game, организуемый Павлом Дацюком, соберет 30 августа на льду УГМК-Арены в Екатеринбурге известных хоккеистов, включая Вячеслава Фетисова, Илью Ковальчука, Сергея Федорова и многих других. Это событие станет одним из крупнейших спортивных мероприятий города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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