Появилось видео задержания пациента, напавшего на врачей в Иркутске

В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, напавшего на сотрудников городской клинической больницы №8 в Ленинском округе Иркутска. На кадрах видно, как сотрудники полиции скручивают подозреваемого у входа в здание медучреждения.
«В сети появились видео с допроса задержанного, в котором он рассказывает, что хотел убить врача. У мужчины был нож и газовый баллончик», — передает aif.ru. В результате нападения тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь учреждения. Сейчас за их жизнь борются врачи.
Ранее сообщалось, что в Иркутске в городской клинической больнице пациент напал на сотрудников медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком. Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что пострадавшие и члены их семей получат всю необходимую поддержку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.