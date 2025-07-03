Появилось видео задержания пациента, напавшего на врачей в Иркутске

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Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска
Пациент с ножом и баллончиком напал на врачей в больнице Иркутска Фото:

В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, напавшего на сотрудников городской клинической больницы №8 в Ленинском округе Иркутска. На кадрах видно, как сотрудники полиции скручивают подозреваемого у входа в здание медучреждения.

«В сети появились видео с допроса задержанного, в котором он рассказывает, что хотел убить врача. У мужчины был нож и газовый баллончик», — передает aif.ru. В результате нападения тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь учреждения. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Иркутске в городской клинической больнице пациент напал на сотрудников медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком. Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что пострадавшие и члены их семей получат всю необходимую поддержку.

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В социальных сетях распространилось видео задержания мужчины, напавшего на сотрудников городской клинической больницы №8 в Ленинском округе Иркутска. На кадрах видно, как сотрудники полиции скручивают подозреваемого у входа в здание медучреждения. «В сети появились видео с допроса задержанного, в котором он рассказывает, что хотел убить врача. У мужчины был нож и газовый баллончик», — передает aif.ru. В результате нападения тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь учреждения. Сейчас за их жизнь борются врачи. Ранее сообщалось, что в Иркутске в городской клинической больнице пациент напал на сотрудников медицинского учреждения с ножом и газовым баллончиком. Губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что пострадавшие и члены их семей получат всю необходимую поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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