02 июля 2025

Дума обсудит лишение зарплаты депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов

Комитет по соцразвитию рекомендовал думе ХМАО лишить Таги-Заде зарплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет думы ХМАО по соцразвитию рекомендовал лишить Халида Таги-Заде зарплаты после скандала
Комитет думы ХМАО по соцразвитию рекомендовал лишить Халида Таги-Заде зарплаты после скандала Фото:
новость из сюжета
Депутат назвал ХМАО исторической родиной для мигрантов из ближнего зарубежья

Дума ХМАО обсудит лишение зарплаты коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде зарплаты. Это произошло после его скандального высказывания о Югре как возможной исторической родине мигрантов. Комитет по соцразвитию, должность зампреда которого Таги-Заде потерял после скандала, принял решение рекомендовать думе прекратить осуществление его депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе.

«На заседании комитета думы по социальному развитию, состоявшемся 1 июля 2025 года, принято решение рекомендовать думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры прекратить осуществление депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе депутатом Таги-Заде Халидом Боюкага оглы», — указано в материалах к заседанию думы. Комитет рассматривал этот вопрос в закрытом режиме, сообщает парламентский корреспондент URA.RU.

Сам Таги-Заде на заседании думы потребовал снять вопрос с повестки, заявив, что якобы «закон обратной силы не имеет». В ответ спикер Хохряков посоветовал ему дождаться рассмотрения этого пункта, который стоит в повестке последним. Депутату предстоит нервничать до конца заседания, которые в последнее время стали длиннее и идут более 5 часов.

В думе ХМАО прошло закрытое заседание, на котором обсуждались последствия высказывания депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде «о возвращении мигрантов на историческую родину в Югру». Окружной парламент принял решение лишить коммуниста-раскольника должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, которую он занимал, но при этом сохранить мандат

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Дума ХМАО обсудит лишение зарплаты коммуниста-раскольника Халида Таги-Заде зарплаты. Это произошло после его скандального высказывания о Югре как возможной исторической родине мигрантов. Комитет по соцразвитию, должность зампреда которого Таги-Заде потерял после скандала, принял решение рекомендовать думе прекратить осуществление его депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе. «На заседании комитета думы по социальному развитию, состоявшемся 1 июля 2025 года, принято решение рекомендовать думе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры прекратить осуществление депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе депутатом Таги-Заде Халидом Боюкага оглы», — указано в материалах к заседанию думы. Комитет рассматривал этот вопрос в закрытом режиме, сообщает парламентский корреспондент URA.RU. Сам Таги-Заде на заседании думы потребовал снять вопрос с повестки, заявив, что якобы «закон обратной силы не имеет». В ответ спикер Хохряков посоветовал ему дождаться рассмотрения этого пункта, который стоит в повестке последним. Депутату предстоит нервничать до конца заседания, которые в последнее время стали длиннее и идут более 5 часов. В думе ХМАО прошло закрытое заседание, на котором обсуждались последствия высказывания депутата от фракции КПРФ Халида Таги-Заде «о возвращении мигрантов на историческую родину в Югру». Окружной парламент принял решение лишить коммуниста-раскольника должности заместителя председателя комитета по социальному развитию, которую он занимал, но при этом сохранить мандат
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