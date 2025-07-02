02 июля 2025

Forbes назвал челябинских бизнесменов, получивших миллиарды дивидендов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмены из Магнитогорска получили миллиарды рублей дивидендов
Бизнесмены из Магнитогорска получили миллиарды рублей дивидендов Фото:

Бизнесмены из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Рашников и Игорь Рыбаков вошли в рейтинг Forbes по размеру полученных дивидендов. Как следует из таблицы, южноуральцы вошли в первую половину списка из 50-ти россиян.

«Ранжирующим показателем в рейтинге является оценка суммы выплаченных дивидендов в 2024 году. Это сумма, которую участник рейтинга получил лично или через связанных лиц по дивидендам от т основных операционных активов», — пояснили в Forbes.

Рашников занял 12-ю строчку таблицы. Сумма его дивидендов — 46,8 млрд рублей. На 25-м месте оказался Рыбаков. Сумма полученных им дивидендов составила 17,3 млрд рублей. Ожидаемо средства получены от ММК и компании «Технониколь» соответственно.

Оба предпринимателя являются крупными меценатами. Рашников за последние годы вложил миллиарды рублей в создание парка «Притяжение» в Магнитогорске. Проект заслужил престижные международные и российские премии. Рыбаков через свой фонд направляет деньги педагогам и учебным заведениям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесмены из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Рашников и Игорь Рыбаков вошли в рейтинг Forbes по размеру полученных дивидендов. Как следует из таблицы, южноуральцы вошли в первую половину списка из 50-ти россиян. «Ранжирующим показателем в рейтинге является оценка суммы выплаченных дивидендов в 2024 году. Это сумма, которую участник рейтинга получил лично или через связанных лиц по дивидендам от т основных операционных активов», — пояснили в Forbes. Рашников занял 12-ю строчку таблицы. Сумма его дивидендов — 46,8 млрд рублей. На 25-м месте оказался Рыбаков. Сумма полученных им дивидендов составила 17,3 млрд рублей. Ожидаемо средства получены от ММК и компании «Технониколь» соответственно. Оба предпринимателя являются крупными меценатами. Рашников за последние годы вложил миллиарды рублей в создание парка «Притяжение» в Магнитогорске. Проект заслужил престижные международные и российские премии. Рыбаков через свой фонд направляет деньги педагогам и учебным заведениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...