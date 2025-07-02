Forbes назвал челябинских бизнесменов, получивших миллиарды дивидендов

Бизнесмены из Магнитогорска (Челябинская область) Виктор Рашников и Игорь Рыбаков вошли в рейтинг Forbes по размеру полученных дивидендов. Как следует из таблицы, южноуральцы вошли в первую половину списка из 50-ти россиян.
«Ранжирующим показателем в рейтинге является оценка суммы выплаченных дивидендов в 2024 году. Это сумма, которую участник рейтинга получил лично или через связанных лиц по дивидендам от т основных операционных активов», — пояснили в Forbes.
Рашников занял 12-ю строчку таблицы. Сумма его дивидендов — 46,8 млрд рублей. На 25-м месте оказался Рыбаков. Сумма полученных им дивидендов составила 17,3 млрд рублей. Ожидаемо средства получены от ММК и компании «Технониколь» соответственно.
Оба предпринимателя являются крупными меценатами. Рашников за последние годы вложил миллиарды рублей в создание парка «Притяжение» в Магнитогорске. Проект заслужил престижные международные и российские премии. Рыбаков через свой фонд направляет деньги педагогам и учебным заведениям.
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