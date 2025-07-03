«Не могу оставить командира и боевых товарищей»: служащий на СВО мэр Оренбурга ушел в отставку

Глава Оренбурга Сергей Салмин, который с февраля 2025 года служит в зоне СВО ушел в отставку. Решение городской совет принял в ходе внеочередного заседания. Об этом заявил председатель Оренбургского городского Совета Ольга Березнева в ходе заседания.
«За — 31, воздержались — 1, против — 3. Решение Оренбургского городского Совета принято», — сообщила Березнева. Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы был поднят утром 3 июля. Информацию об этом опубликовал телеканал UTV Оренбург в своем telegram-канале.
Сам бывший глава города Сергей Салмин объяснил свое решение уйти с поста намерением продлить контракт и продолжить службу в зоне СВО. Он аргументировал намерения тем, что не может оставить своего командира, вверенные ему подразделения и боевых товарищей. А оставить город без руководителя еще на какой-то срок он не может.
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