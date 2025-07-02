В МЧС сообщили подробности пожара в парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском

В СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» около Челябинска горят четыре беседки на площади более 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в СНТ „Урал“. Горят четыре надворные постройки (беседки 10х10) на площади 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее двухэтажное здание. Пострадавших нет, добавили в МЧС.
Пожар в загородном комплексе случился 3 июля утром. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в самом комплексе.
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