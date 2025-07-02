02 июля 2025

В МЧС сообщили подробности пожара в парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском

В парк-отеле «Резиденция 888» под Челябинском горят четыре беседки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные работают на объекте (архивное фото)
Пожарные работают на объекте (архивное фото) Фото:

В СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» около Челябинска горят четыре беседки на площади более 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. 

«Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в СНТ „Урал“. Горят четыре надворные постройки (беседки 10х10) на площади 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее двухэтажное здание. Пострадавших нет, добавили в МЧС.

Пожар в загородном комплексе случился 3 июля утром. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в самом комплексе. 

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В СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» около Челябинска горят четыре беседки на площади более 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.  «Сотрудники МЧС России работают на тушении пожара в СНТ „Урал“. Горят четыре надворные постройки (беседки 10х10) на площади 400 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.  Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседнее двухэтажное здание. Пострадавших нет, добавили в МЧС. Пожар в загородном комплексе случился 3 июля утром. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в самом комплексе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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