Две хитрости: ученый рассказал, как избежать нашествия гадюк свердловским садоводам

Екатеринбургский биолог Берзин: садоводы могут отпугнуть гадюк мощным динамиком

03 июля 2025 в 13:15 Размер текста - 17 +

Гадюки не любят вибрации, ученый посоветовал использовать это в отпугивании рептилий Фото: Highlandtiercel / Wikipedia / Public Domain Свердловские садоводы могут избежать нежеланного визита гадюк, прибегнув к паре несложных хитростей. Каких именно, URA.RU рассказал Дмитрий Берзин, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН. «Гадюки часто приходят туда, где есть мыши и полевки — их основная пища. Боритесь с грызунами в теплице и вокруг нее. Также змей привлекает тепло, что обусловлено их физиологией. Высокая трава, кучи досок, камней, веток и подобные предметы служат змее укрытием и привлекают к данной территории. Змеи не любят вибрации, что связано с особенностями их слуха, они улавливают вибрации почвы. Поэтому можно включить мощные динамики или другим способом создать колебания, чтобы отпугнуть их», — посоветовал Берзин. На днях гадюка переполошила садоводов в Полевском, когда приползла в теплицу. Ученый подтвердил, что это гадюка обыкновенная — единственная широко распространенная ядовитая змея на Среднем Урале. Ее укус редко бывает смертелен для здорового взрослого человека, но тем не менее опасен и всегда требует медицинской помощи. Гадюка — единственная на Урале ядовитая змея Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские садоводы могут избежать нежеланного визита гадюк, прибегнув к паре несложных хитростей. Каких именно, URA.RU рассказал Дмитрий Берзин, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН. «Гадюки часто приходят туда, где есть мыши и полевки — их основная пища. Боритесь с грызунами в теплице и вокруг нее. Также змей привлекает тепло, что обусловлено их физиологией. Высокая трава, кучи досок, камней, веток и подобные предметы служат змее укрытием и привлекают к данной территории. Змеи не любят вибрации, что связано с особенностями их слуха, они улавливают вибрации почвы. Поэтому можно включить мощные динамики или другим способом создать колебания, чтобы отпугнуть их», — посоветовал Берзин. На днях гадюка переполошила садоводов в Полевском, когда приползла в теплицу. Ученый подтвердил, что это гадюка обыкновенная — единственная широко распространенная ядовитая змея на Среднем Урале. Ее укус редко бывает смертелен для здорового взрослого человека, но тем не менее опасен и всегда требует медицинской помощи.