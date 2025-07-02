Гадюка приползла в теплицу свердловских садоводов. Фото

03 июля 2025 в 09:18 Размер текста - 17 +

Змея немного испугала садоводов, но и восхитила Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В Полевском (Свердловская область) ядовитая гадюка заползла в теплицу садоводческого хозяйства «Светлый-2». Хозяйка Елена Прохорова рассказала URA.RU, как столкнулась с незваной гостьей. «Летом я живу в саду, и в понедельник [30 июня] утром пошла убирать в теплице укрывной материал. Отцепила пленку, смотрю — а там такая красота лежит у меня! С одной стороны у змеи было стекло, с другой укрывной материал, ей было тепло, она пригрелась. Я сбегала за телефоном, сфотографировала ее. Она лежала спокойно, но когда началось движение, переползла с одной стороны на другую», — вспоминает Елена. Хотя змея и вела себя неагрессивно, хозяйка позвала соседа, который с помощью длинной палки подцепил гадюку и вынес к лесу. Мужчина решил, что это самка, и посоветовал Прохоровой проверить свой участок. «Он сказал, что змея пришла ко мне откладывать яйца. Я перешерстила граблями весь сад, но ничего не нашла. Так что не будет у меня гаденышей», — смеется Елена. Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин пояснил агентству, что на фото — гадюка. Для этого вида типична окраски с зигзагообразной полосой на спине. «В Свердловской области довольно часто встречаются абсолютно черные особи — гадюки меланисты, их окраска обусловлена генетической мутацией, однако кроме цвета они ничем не отличаются от своих собратьев обычной окраски. На Среднем Урале обыкновенная гадюка — это единственная широко распространенная ядовитая змея. Укус ее требует медицинской помощи, однако редко смертелен для здорового взрослого человека без склонностей к аллергии», — объяснил ученый. Он добавил, что компоненты яда (гемотоксины) гадюки разрушают стенки сосудов, вызывают массированное кровоизлияние и нарушают свертываемость крови (тромбы, кровотечения). Ферменты разрушают ткани вокруг укуса, вызывая сильный отек, воспаление и некроз. После укуса гадюки следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнул Берзин. Змея пригрелась в теплице и вела себя спокойно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Полевском (Свердловская область) ядовитая гадюка заползла в теплицу садоводческого хозяйства «Светлый-2». Хозяйка Елена Прохорова рассказала URA.RU, как столкнулась с незваной гостьей. «Летом я живу в саду, и в понедельник [30 июня] утром пошла убирать в теплице укрывной материал. Отцепила пленку, смотрю — а там такая красота лежит у меня! С одной стороны у змеи было стекло, с другой укрывной материал, ей было тепло, она пригрелась. Я сбегала за телефоном, сфотографировала ее. Она лежала спокойно, но когда началось движение, переползла с одной стороны на другую», — вспоминает Елена. Хотя змея и вела себя неагрессивно, хозяйка позвала соседа, который с помощью длинной палки подцепил гадюку и вынес к лесу. Мужчина решил, что это самка, и посоветовал Прохоровой проверить свой участок. «Он сказал, что змея пришла ко мне откладывать яйца. Я перешерстила граблями весь сад, но ничего не нашла. Так что не будет у меня гаденышей», — смеется Елена. Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин пояснил агентству, что на фото — гадюка. Для этого вида типична окраски с зигзагообразной полосой на спине. «В Свердловской области довольно часто встречаются абсолютно черные особи — гадюки меланисты, их окраска обусловлена генетической мутацией, однако кроме цвета они ничем не отличаются от своих собратьев обычной окраски. На Среднем Урале обыкновенная гадюка — это единственная широко распространенная ядовитая змея. Укус ее требует медицинской помощи, однако редко смертелен для здорового взрослого человека без склонностей к аллергии», — объяснил ученый. Он добавил, что компоненты яда (гемотоксины) гадюки разрушают стенки сосудов, вызывают массированное кровоизлияние и нарушают свертываемость крови (тромбы, кровотечения). Ферменты разрушают ткани вокруг укуса, вызывая сильный отек, воспаление и некроз. После укуса гадюки следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнул Берзин.