В Полевском (Свердловская область) ядовитая гадюка заползла в теплицу садоводческого хозяйства «Светлый-2». Хозяйка Елена Прохорова рассказала URA.RU, как столкнулась с незваной гостьей.
«Летом я живу в саду, и в понедельник [30 июня] утром пошла убирать в теплице укрывной материал. Отцепила пленку, смотрю — а там такая красота лежит у меня! С одной стороны у змеи было стекло, с другой укрывной материал, ей было тепло, она пригрелась. Я сбегала за телефоном, сфотографировала ее. Она лежала спокойно, но когда началось движение, переползла с одной стороны на другую», — вспоминает Елена.
Хотя змея и вела себя неагрессивно, хозяйка позвала соседа, который с помощью длинной палки подцепил гадюку и вынес к лесу. Мужчина решил, что это самка, и посоветовал Прохоровой проверить свой участок. «Он сказал, что змея пришла ко мне откладывать яйца. Я перешерстила граблями весь сад, но ничего не нашла. Так что не будет у меня гаденышей», — смеется Елена.
Кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин пояснил агентству, что на фото — гадюка. Для этого вида типична окраски с зигзагообразной полосой на спине.
«В Свердловской области довольно часто встречаются абсолютно черные особи — гадюки меланисты, их окраска обусловлена генетической мутацией, однако кроме цвета они ничем не отличаются от своих собратьев обычной окраски. На Среднем Урале обыкновенная гадюка — это единственная широко распространенная ядовитая змея. Укус ее требует медицинской помощи, однако редко смертелен для здорового взрослого человека без склонностей к аллергии», — объяснил ученый.
Он добавил, что компоненты яда (гемотоксины) гадюки разрушают стенки сосудов, вызывают массированное кровоизлияние и нарушают свертываемость крови (тромбы, кровотечения). Ферменты разрушают ткани вокруг укуса, вызывая сильный отек, воспаление и некроз. После укуса гадюки следует немедленно обратиться к врачу, подчеркнул Берзин.
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