02 июля 2025

Свердловского бойца СВО с шестью ранениями оставили без выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина отправился в зону СВО с начала мобилизации (архивное фото)
Мужчина отправился в зону СВО с начала мобилизации (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего из Талицы (Свердловская область), получившего в зоне спецоперации на Украине с начала мобилизации шесть ранений, оставили без страховой выплаты за последнюю травму. При этом у мужчины на руках все подтверждающие документы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили. „Затык“, скорее всего, был на уровне воинской части», — написал депутат в своем telegram-канале.

К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Вскоре супруга бойца сообщила, что положенную выплату перечислили.

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Военнослужащего из Талицы (Свердловская область), получившего в зоне спецоперации на Украине с начала мобилизации шесть ранений, оставили без страховой выплаты за последнюю травму. При этом у мужчины на руках все подтверждающие документы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили. „Затык“, скорее всего, был на уровне воинской части», — написал депутат в своем telegram-канале. К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Вскоре супруга бойца сообщила, что положенную выплату перечислили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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