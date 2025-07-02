Свердловского бойца СВО с шестью ранениями оставили без выплаты

Военнослужащего из Талицы (Свердловская область), получившего в зоне спецоперации на Украине с начала мобилизации шесть ранений, оставили без страховой выплаты за последнюю травму. При этом у мужчины на руках все подтверждающие документы, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«Проблема возникла со страховой выплатой за последнее ранение, полученное в первой половине осени прошлого года. Несмотря на наличие всех подтверждающих медицинских справок, выплату не производили. „Затык“, скорее всего, был на уровне воинской части», — написал депутат в своем telegram-канале.
К делу подключилась прокуратура, в ходе проверки которой были обнаружены нарушения. Вскоре супруга бойца сообщила, что положенную выплату перечислили.
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