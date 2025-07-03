Сборная России проведет товарищеский матч с неожиданной страной

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Чили
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Стороны уже договорились о проведении встречи
Стороны уже договорились о проведении встречи Фото:

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года», — рассказал Милад изданию Sport24. По его словам, стороны уже договорились о проведении встречи, а официальное объявление от футбольных федераций ожидается в ближайшее время.

Игра запланирована на ноябрь 2025 года и пройдет в Москве. Точная дата и стадион, на котором состоится матч, будут объявлены дополнительно после согласования всех организационных деталей между Российской футбольной федерацией (РФС) и Федерацией футбола Чили.

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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Чили Пабло Милад. «Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года», — рассказал Милад изданию Sport24. По его словам, стороны уже договорились о проведении встречи, а официальное объявление от футбольных федераций ожидается в ближайшее время. Игра запланирована на ноябрь 2025 года и пройдет в Москве. Точная дата и стадион, на котором состоится матч, будут объявлены дополнительно после согласования всех организационных деталей между Российской футбольной федерацией (РФС) и Федерацией футбола Чили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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