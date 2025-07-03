Сборная России проведет товарищеский матч с неожиданной страной

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Чили. Об этом сообщил президент Федерации футбола Чили Пабло Милад.
«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года», — рассказал Милад изданию Sport24. По его словам, стороны уже договорились о проведении встречи, а официальное объявление от футбольных федераций ожидается в ближайшее время.
Игра запланирована на ноябрь 2025 года и пройдет в Москве. Точная дата и стадион, на котором состоится матч, будут объявлены дополнительно после согласования всех организационных деталей между Российской футбольной федерацией (РФС) и Федерацией футбола Чили.
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