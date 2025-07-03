Легенда «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает издание Marca.
По данным издания, авария произошла рано утром на 65-м километре трассы А-52, рядом с регионом Самора в испанской Санабрии. Автомобиль, в котором находился 28-летний Жота и его младший брат Андре, 26-летний футболист клуба «Пенафиел», съехал с дороги. После этого транспортное средство загорелось.
Жота присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году, перейдя из «Вулверхэмптона» за 44,7 миллиона евро. В составе мерсисайдского клуба он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также дважды выигрывал Кубок английской лиги. До этого нападающий выступал за португальский «Порту» и испанский «Атлетико». За национальную сборную Португалии Жота провел 49 матчей и записал на свой счет 14 голов, а также дважды становился победителем Лиги наций.
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