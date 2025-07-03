Пожар в СНТ «Урал» в парк-отеле «Резиденция 888» около Челябинска локализован на площади в 600 квадратных метров. Сейчас проводится проливка конструкций, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«На пожаре объявлена ликвидация открытого горения на площади 600 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Причину ЧП предстоит установить специалистам отделения дознания.
Пожар в СНТ «Урал» начался утром 3 июля. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в самом парк-отеле. Позднее в МЧС уточнили, что в отеле горели четыре беседки.
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