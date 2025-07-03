Замлавкома ВМФ России погиб в Курской области

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Гудков погиб при исполнении служебного долга
Гудков погиб при исполнении служебного долга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, выполняя воинский долг. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», — написал глава Приморья в своем telegram-канале. Он отметил, что заместитель главнокомандующего ВМФ погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами.

По словам губернатора Приморского края, Гудков был человеком сильного характера, всю свою жизнь посвятившим флоту. Даже занимая высокую должность, он продолжал выезжать на передовую к морским пехотинцам. Вместе с Гудковым погиб его соратник Нариман Шихалиев.

Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и начал службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 2023 году, командуя 155-й бригадой морской пехоты, он был удостоен звания Героя России за мужество и организаторские способности в ходе освобождения Курской области. В прошлом году ему присвоили звание генерал-майора и вручили именное оружие. О его новом назначении сообщил президент России Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

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Заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в Курской области, выполняя воинский долг. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Михаила Гудкова, Наримана Шихалиева и всех остальных бойцов, кто погиб в Курской области», — написал глава Приморья в своем telegram-канале. Он отметил, что заместитель главнокомандующего ВМФ погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами. По словам губернатора Приморского края, Гудков был человеком сильного характера, всю свою жизнь посвятившим флоту. Даже занимая высокую должность, он продолжал выезжать на передовую к морским пехотинцам. Вместе с Гудковым погиб его соратник Нариман Шихалиев. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и начал службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 2023 году, командуя 155-й бригадой морской пехоты, он был удостоен звания Героя России за мужество и организаторские способности в ходе освобождения Курской области. В прошлом году ему присвоили звание генерал-майора и вручили именное оружие. О его новом назначении сообщил президент России Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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