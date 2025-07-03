Национализация не должна превращаться в экспроприацию: в Госдуме отреагировали на ситуацию с «Южуралзолотом»

Депутат от ЛДПР Наумов посочувствовал челябинскому золотодобытчику Струкову
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Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов сопереживает золотодобытчику Константину Струкову
Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов сопереживает золотодобытчику Константину Струкову Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов заявил, что сочувствует основателю «Южуралзолота», вице-спикеру парламента региона Константину Струкову. Поводом стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».

«Не вмешиваюсь в работу соответствующих органов. Но искренне сопереживаю Константину Ивановичу Струкову. Он создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России. Струков лично — пример высочайшей гражданской и социальной ответственности. И, конечно же, национализация не должна на радость левым превращаться в экспроприацию», — написал Наумов в своем telegram-канале.

Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов заявил, что сочувствует основателю «Южуралзолота», вице-спикеру парламента региона Константину Струкову. Поводом стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК». «Не вмешиваюсь в работу соответствующих органов. Но искренне сопереживаю Константину Ивановичу Струкову. Он создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России. Струков лично — пример высочайшей гражданской и социальной ответственности. И, конечно же, национализация не должна на радость левым превращаться в экспроприацию», — написал Наумов в своем telegram-канале. Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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