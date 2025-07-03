Депутат Госдумы от Челябинской области Станислав Наумов заявил, что сочувствует основателю «Южуралзолота», вице-спикеру парламента региона Константину Струкову. Поводом стал иск Генпрокуратуры о передаче государству 100% долей в уставном капитале ООО «Управляющая компания ЮГК».
«Не вмешиваюсь в работу соответствующих органов. Но искренне сопереживаю Константину Ивановичу Струкову. Он создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России. Струков лично — пример высочайшей гражданской и социальной ответственности. И, конечно же, национализация не должна на радость левым превращаться в экспроприацию», — написал Наумов в своем telegram-канале.
Иск о передаче государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК») поступил в Советский райсуд Челябинска. Генпрокуратура считает, что «используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“». Накануне в офисах «Южуралзолота» прошли следственно-оперативные мероприятия с участием сотрудников СКР и ФСБ.
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