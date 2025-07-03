Генпрокуратура требует национализировать бизнес челябинского депутата из Forbes

Генпрокуратура подала иск с требованием передать государству предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»). Об этом сообщили URA.RU источники в деловых кругах. Сейчас компания принадлежит вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову.
«По данным надзорного ведомства, используя свои должности и положение в органах государственной власти, Струков незаконно получил под контроль ПАО „Южуралзолото“ (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Сейчас все они оформлены на имеющую гражданство Швейцарии дочь депутата Александру Струкову и доверенных лиц», — сообщил инсайдер.
Доли и акции этих компаний генпрокуратура требует обратить в пользу РФ. Соответствующий иск подан в Советский райсуд Челябинска. В пресс-службе ЮГК воздерживаются от комментариев, в суде пообещали уточнить информацию.
В августе Ростехнадзор добился приостановки деятельности челябинских карьеров холдинга на 90 дней из-за нарушений требований охраны труда и ненадлежащего контроля за состоянием инфраструктуры объектов. Суд поддержал решение, отказавшись вводить обеспечительные меры по запрету приостановки работы. Несмотря на аргументацию юристов компании о возможном снижении доходов персонала в случае простоя, судья Александр Петров решил, что безопасность работников важнее. Дополнительным доводом стало выпадение большого количества осадков, что неблагоприятно сказалось на вопросах безопасной работы открытых карьеров. Работникам на время простоя гарантировано сохранение среднего заработка. Решение касается около 1,2 тысячи работников трех горно-обогатительных комбинатов.
Струков признал нарушения, заявив о плане их исправления. Компания сообщила, что на время простоя продолжит выдавать зарплату работникам. При этом юристы ЮГК подали иски к Ростехнадзору и прокуратуре, проверки которой зафиксировали нарушения. Работы были возобновлены, а в декабре 2024 года Струков продал структуре Газпромбанка, компании «ААА Управление Капиталом», 22% из своего пакета акций «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»).
Тем не менее, 2 июля 2025 года в офисах ЮГК в Пласте и в Челябинске побывали сотрудники СКР и регионального УФСБ. Поводом для оперативно-следственных мероприятий были заявлены «ранее возбужденные уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов».
В компании, в свою очередь, заявили, что добыча руды и производство золота продолжаются в обычном порядке. Также ЮГК поддерживает постоянный диалог с надзорными и правоохранительными органами по всем возникающим вопросам.
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