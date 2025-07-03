Минобороны отреагировало на гибель замглавкома ВМФ России

Минобороны подтвердило гибель генерала Гудкова
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Офицер погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами
Офицер погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Министерства, трагедия произошла 2 июля во время выполнения боевой задачи в одном из приграничных районов Курской области. Офицер погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами.

Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и начал военную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 2023 году, командуя 155-й отдельной бригадой морской пехоты, он был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и высокие организаторские способности в ходе освобождения Курской области. В прошлом году Михаилу Гудкову было присвоено звание генерал-майора, а также вручено именное оружие. О его назначении на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России сообщил лично президент Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».

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Министерство обороны Российской Федерации подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в ведомстве. По данным Министерства, трагедия произошла 2 июля во время выполнения боевой задачи в одном из приграничных районов Курской области. Офицер погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами. Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и начал военную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 2023 году, командуя 155-й отдельной бригадой морской пехоты, он был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и высокие организаторские способности в ходе освобождения Курской области. В прошлом году Михаилу Гудкову было присвоено звание генерал-майора, а также вручено именное оружие. О его назначении на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России сообщил лично президент Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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