Минобороны отреагировало на гибель замглавкома ВМФ России

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило гибель заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом России генерал-майора Михаила Гудкова. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным Министерства, трагедия произошла 2 июля во время выполнения боевой задачи в одном из приграничных районов Курской области. Офицер погиб при исполнении служебного долга вместе с сослуживцами.
Михаил Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище и начал военную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 2023 году, командуя 155-й отдельной бригадой морской пехоты, он был удостоен звания Героя России за проявленное мужество и высокие организаторские способности в ходе освобождения Курской области. В прошлом году Михаилу Гудкову было присвоено звание генерал-майора, а также вручено именное оружие. О его назначении на пост заместителя главнокомандующего ВМФ России сообщил лично президент Владимир Путин на борту атомного подводного крейсера «Архангельск».
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