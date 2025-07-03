Когда придут пособия в июле 2025: график пенсий и других выплат

В июле 2025 года россияне, получающие различные виды социальных пособий, как обычно, ожидают поступления выплат в соответствии с утвержденным графиком. У многих получателей возникают вопросы: в какой день ждать поступления средств и с чем могут быть связаны задержки. URA.RU рассказывает, когда поступят основные выплаты: детские пособия, пенсии, пособие по безработице и поддержка малообеспеченных семей.
В чем особенность выплат в июле 2025
В июле не стоит ждать каких-то сюрпризов в плане графика выплат. Никаких праздничных дней, которые могли бы изменить сроки денежных переводов, в течение месяца нет, так что люди получат деньги в соответствии с графиком.
Уже с 3 июля начнется зачисление денежных средств по различным видам пособий. Обычно в течение первых трех-пяти рабочих дней месяца деньги поступают на банковские счета, хотя возможны отклонения в зависимости от банка и региона проживания.
Детские пособия от Социального фонда
В июле, как и в предыдущие месяцы, пособия на детей будут выплачиваться через Социальный фонд России, который с 2023 года стал единым оператором всех социальных выплат. Это касается таких категорий, как ежемесячные пособия беременным женщинам, выплаты на детей от рождения до 17 лет, пособия малообеспеченным семьям, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Фонд опубликовал график выплат на июль 2025. Согласно ему, деньги начинают поступать с 3 июля. В этот день начнут приходить следующие пособия:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
Затем, 4 июля, стоит ждать выплат из средств материнского капитала. 8 июля придет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Чаще всего выплаты приходят сразу на карту «Мир» в течение суток. Так что если утром денег на счету не оказалось, паниковать еще рано — скорее всего, выплаты придут уже к вечеру. В случае, если семья получает деньги через почту, то получатели могут узнать об утвержденном графике выплат в отделении.
Когда придет пенсия в июле 2025
Пенсионные выплаты в июле 2025 года также производятся по стабильному графику. Пенсии, как правило, перечисляют с 3 по 25 число — в зависимости от региона и того, как именно пенсионер получает деньги.
Обычно пенсии поступают либо через банки, либо через «Почту России». Банковские зачисления начинаются уже с 1 июля, и в течение первых двух недель месяца все получатели, чьи выплаты идут через банк, получают свои средства.
Для тех, кто получает пенсию через почтовое отделение, график определяется индивидуально по месту жительства. Обычно почта начинает доставку пенсий с 3 июля и продолжает до середины месяца. День получения зависит от установленного графика доставки, который можно уточнить в отделении связи или у почтальона. При этом если день выплаты совпадает с выходным, возможна перенесенная доставка — как накануне, так и после выходного.
Чтобы точно узнать дату зачисления пенсии, достаточно перейти на сайт Социального фонда России, выбрать свой регион в правом верхнем углу страницы, а затем нажать на «Информацию для жителей» и перейти к кнопке «Гражданам» и «Выплата и доставка пенсии».
Пособие по безработице в июле 2025
Пособия по безработице продолжают выплачиваться через региональные центры занятости. График выплат здесь может отличаться в зависимости от субъекта РФ, но стандартная схема сохраняется: выплаты производятся дважды в месяц.
Чтобы получить пособие по безработице, нужно подать заявление на «Госуслугах», прикрепив все необходимые документы и резюме с портала «Работа России». После этого в личный кабинет придет уведомление с датой, когда нужно явиться в центр занятости и какие документы взять с собой. После этого, в течение 11 дней, центр занятости примет решение о признании человека безработным и переведет пособие на банковскую карту.
Важно помнить, что регулярное поступление выплат возможно только при соблюдении всех требований: необходимо вовремя предоставлять отчеты о поиске работы, проходить перерегистрации и не нарушать условия получения статуса безработного. При несоблюдении этих правил пособие может быть приостановлено.
Что делать, если выплата не пришла
Если вы не получили пособие в ожидаемые сроки, следует действовать последовательно. В первую очередь, стоит проверить банковский счет и СМС-уведомления: иногда деньги уже зачислены, но еще не отображаются в приложении. Также стоит исключить технические сбои со стороны банка.
Кроме того, технические сбои в работе социальных сервисов или банков могут повлиять на дату поступления денег. В таких случаях средства приходят с задержкой на один-два дня, особенно если дата приходится на выходные.
Если, спустя несколько дней, деньги так и не пришли, рекомендуется проверить статус своей заявки в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда. Там же можно найти информацию о дате назначения пособия и сроках его перечисления. Если статус — «назначено», а деньги так и не поступили спустя 10 рабочих дней, имеет смысл обратиться в МФЦ или напрямую в отделение фонда.
Социальный фонд также работает по телефону горячей линии: 8-800-600-0000. Консультанты могут помочь уточнить статус заявки, наличие задержек или причины невыдачи пособия.
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