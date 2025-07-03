Суд освободил вице-спикера челябинского ЗСО Карликанова от выплаты 490 миллионов

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд освободил вице-спикера челябинского заксобрания Юрия Карликанова, его дочь Юлию Александрову и их компании от выплаты 490 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, правопреемник кредиторов Николай Никольский также добивался обращения долга на недвижимость.
«В открытом судебном заседании рассмотрена апелляционная жалоба Карликанова, Александровой, ООО „Капиталинвестстрой“ на решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании денежных средств, обращении взыскания на имущество. В удовлетворении исковых требований Никольского отказано», — отметили в суде.
Никольский выступает правопреемником требований кредиторов к ООО «Регионснабсбыт». Компания стала банкротом в мае 2023 года. Однако перед банкротством фирма совершила ряд сделок, которые, как предполагали кредиторы, призваны были вывести капитал на безопасные для Карликановых фирмы. Об этом в марте URA.RU заявлял представитель кредитора, управляющий партнер адвокатского бюро «Ле-арм» Евгений Чуркин. Долги «Регионснабсбыт» кредиторы попытались взыскать с «Капиталинвестстроя», взыскав 100% его доли в «Региональной горной компании» («РГК») и получив недвижимость Карликановых. Вначале Никольский собирался изъять у ответчиков производственные корпуса и котельную общей площадью 4,587 тысячи квадратных метров, но затем от этой затеи отказался.
Претензии на 490 млн рублей возникли после продажи бизнес-центра «Челябинск-сити». Это БЦ, выкупленный миллиардером Константином Струковым, который сейчас в рамках иска Генпрокуратуры о национализации может лишиться и этого актива. Чуркин отметил, что «Регионснабсбыт» продал деловой комплекс ныне ликвидированному офшору Interrocks Ventures Limited. Последний для этого оформил кредит в «Альфа-банке» на сумму 800 млн рублей. Деньги финансовая организация выдала под личное поручительство Карликанова и залог самого «Челябинск-сити». Недостающий остаток офшор оплатил своим векселем номиналом в 250 млн рублей. Деньги от ценной бумаги в конкурсную массу «Регионснабсбыта» не поступили. Вексель через компанию-номинала «Лидер» вернулся его эмитенту. Александрова была руководителем Interrocks Ventures Limited. В феврале 2021 года, сказал Чуркин, челябинский арбитраж своим определением установил аффилированность всех участников сделки и подконтрольность их Карликанову.
Другим спорным вопросом стал перевод бизнеса по добыче строительного камня на Смолинском месторождении гранодиоритов и безвозмездная передача права на долю в «РГК». Активы оказались под контролем «Капиталинвестстроя», и Никольский намеревался получить их как кредитор. Также «Регионснабсбыт» безвозмездно отказался от прав долгосрочной аренды земельного участка кадастровой стоимостью более 308 млн рублей.
У ответчиков были свои доводы. В отзыве на иск они сослались на решения судов.
«Суды установили, что оплата по этой сделке (расчеты по продаже „Челябинск-сити“ — прим. URA.RU) произведена в сумме 1,043 млрд рублей, что соответствует рыночной цене имущества на момент его отчуждения. Суды констатировали недоказанность неравноценного встречного предоставления по оспариваемой сделке и, как следствие, отсутствие оснований для признания спорного договора купли-продажи недействительным», — заявила вторая сторона.
Карликановы сослались на закон о банкротстве, заметив, что требовать обращения взыскания активов с третьего лица можно не всегда. Это возможно, если истец узнал о выбытии имущества после завершения конкурсного производства. Однако как кредитору, ему заранее были известны все обстоятельства отчуждения спорного имущества. Ответчики пояснили, что добыча строительного камня была для должника убыточной. В связи с этим последующая передача этой деятельности обществу «РГК» не повлекла негативных последствий для должника. Относительно векселя ответчики указали, что вексель перешел к обществу «Лидер» в качестве оплаты оказанных услуг.
Принимая решение, суд первой инстанции отметил, что даже после завершения процедуры банкротства расплатиться по обязательствам несостоятельного лица можно за счет третьих лиц. Поскольку кредиторы не смогли получить своих денег, суд счел возможным потребовать долг с них. «Лидер» обладает признаками фирмы-однодневки, услуги оказывать не мог, а стоимость якобы произведенного ею ремонта в уже проданном здании не соответствует величине оплаты за эту работу. Челябинский суд решил, что ссылки ответчика на закон о банкротстве безосновательны, поскольку во время процедуры необходимо соблюсти баланс интересов всех сторон. Теперь доводы суда первой инстанции пересмотрены.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в компании Карликановых. Ответы будут опубликованы по мере поступления.
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