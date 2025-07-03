Из-за национализации «Южуралзолото» самый высокий бизнес-центр Челябинска может отойти государству

В рамках иска Генпрокуратуры о национализации холдинга Константина Струкова «ЮГК», могут изъять не только компанию «Южуралзолото», но и другие активы. В том числе самый высокий бизнес-центр в Челябинске, на Кировке.
Среди юрлиц, чьи активы требует изъять Генпрокуратура, — ПАО «Южуралзлото» и управляющая компания «ЮГК». Также это компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».
Компания «Хоум» управляет бизнес-центром «На Блюхера». «Уралвент» находится в этом же бизнес-центре и занимается производством кондиционеров. ООО «Бизнес-Актив» является учредителем компании «Бизнес-сити», которая владеет деловым центром «Челябинск-Сити».
Иск о национализации активов миллиардера Константина Струкова Генпрокуратура подала 2 июля. Судебное заседание назначено на 8 июля. Суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении имущества юрлиц, имеющих отношение к Струкову.
Обыски в офисах «ЮГК» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.
После подачи иска акции «ЮГК» упали на 12,31% за один день. По данным Мосбиржи, число желающих продать акции превысило количество покупателей.
На ситуацию с возможной национализацией «Южуралзолота» отреагировали в Государственной Думе. Депутат Госдумы Станислав Наумов в своем telegram-канале заявил, что национализация не должна превращаться в экспроприацию. Он добавил, что сопереживает Струкову, который создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России.
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