Из-за национализации «Южуралзолото» самый высокий бизнес-центр Челябинска может отойти государству

Генпрокуратура требует изъять четыре актива «Южуралзолота» Струкова
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«Челябинск-Сити» является самым высоким бизнес-центром в Челябинске
«Челябинск-Сити» является самым высоким бизнес-центром в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

В рамках иска Генпрокуратуры о национализации холдинга Константина Струкова «ЮГК», могут изъять не только компанию «Южуралзолото», но и другие активы. В том числе самый высокий бизнес-центр в Челябинске, на Кировке.

Среди юрлиц, чьи активы требует изъять Генпрокуратура, — ПАО «Южуралзлото» и управляющая компания «ЮГК». Также это компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент».

Компания «Хоум» управляет бизнес-центром «На Блюхера». «Уралвент» находится в этом же бизнес-центре и занимается производством кондиционеров. ООО «Бизнес-Актив» является учредителем компании «Бизнес-сити», которая владеет деловым центром «Челябинск-Сити».

Иск о национализации активов миллиардера Константина Струкова Генпрокуратура подала 2 июля. Судебное заседание назначено на 8 июля. Суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении имущества юрлиц, имеющих отношение к Струкову.

Обыски в офисах «ЮГК» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует.

После подачи иска акции «ЮГК» упали на 12,31% за один день. По данным Мосбиржи, число желающих продать акции превысило количество покупателей.

На ситуацию с возможной национализацией «Южуралзолота» отреагировали в Государственной Думе. Депутат Госдумы Станислав Наумов в своем telegram-канале заявил, что национализация не должна превращаться в экспроприацию. Он добавил, что сопереживает Струкову, который создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России.

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В рамках иска Генпрокуратуры о национализации холдинга Константина Струкова «ЮГК», могут изъять не только компанию «Южуралзолото», но и другие активы. В том числе самый высокий бизнес-центр в Челябинске, на Кировке. Среди юрлиц, чьи активы требует изъять Генпрокуратура, — ПАО «Южуралзлото» и управляющая компания «ЮГК». Также это компании «Хоум», «Бизнес-Актив» и «Уралвент». Компания «Хоум» управляет бизнес-центром «На Блюхера». «Уралвент» находится в этом же бизнес-центре и занимается производством кондиционеров. ООО «Бизнес-Актив» является учредителем компании «Бизнес-сити», которая владеет деловым центром «Челябинск-Сити». Иск о национализации активов миллиардера Константина Струкова Генпрокуратура подала 2 июля. Судебное заседание назначено на 8 июля. Суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении имущества юрлиц, имеющих отношение к Струкову. Обыски в офисах «ЮГК» сотрудники СКР и УФСБ провели 2 июля. Причиной стали уголовные дела, связанные с нарушениями природоохранных норм. Пресс-служба компании заявила, что холдинг не нарушает природоохранное законодательство. Вопросы возможной национализации группа не комментирует. После подачи иска акции «ЮГК» упали на 12,31% за один день. По данным Мосбиржи, число желающих продать акции превысило количество покупателей. На ситуацию с возможной национализацией «Южуралзолота» отреагировали в Государственной Думе. Депутат Госдумы Станислав Наумов в своем telegram-канале заявил, что национализация не должна превращаться в экспроприацию. Он добавил, что сопереживает Струкову, который создал одно из ключевых промышленных предприятий не только на Урале, но и в России.
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Ссылки по теме
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