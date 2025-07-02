В Сургуте и Нефтеюганске затопило улицы после обильных дождей. Местные жители поделились в соцсетях видео, как машин с трудом пробираются сквозь огромные лужи.
«Город утонул», — подписал автор видеоролик, который опубликовали в telegram-канале «mdps86 Сургут». На камеру запечатлены автомобили, пробирающиеся под водой в центре Сургута, по кольцу Ленина. Дождем затопило и набережную в жилом комплексе «Георгиевский».
Тем временем ливень обрушился и на Нефтеюганск. «Улицы города превратились в озера. Ливневки не справляются — такое происходит уже не первый год», — поделилась с URA.RU местная жительница, приславшая в редакцию видео.
Ранее URA.RU сообщало, что сильный дождь и мощные порывы ветра ожидаются 4 июля в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, Радужном, Нефтеюганске, Когалыме и Сургуте. А в Нягани из-за грозы обрушился потолок в торговом центре.
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