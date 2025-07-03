Свердловского застройщика отправили в колонию за многомиллионную взятку экс-мэру. Фото

Суд приговорил застройщика к двум годам колонии за взятку экс-мэру Дегтярска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мамедов заключил досудебное соглашение со следствием
Мамедов заключил досудебное соглашение со следствием Фото:
новость из сюжета
Спецназ нагрянул в администрацию Дегтярска

Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в исправительную колонию строгого режима на два года учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова по делу о даче взятки в 6,3 млн рублей бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Также Мамедова обязали выплатить штраф в размере взятки, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Предприниматель заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал Мамедова виновным по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, застройщик передал деньги Пильникову с сентября 2020 по декабрь 2024 года.

В ходе заседания выяснилось, что Мамедов дал показания против одного из сотрудников департамента противодействия коррупции Свердловской области, однако суд не стал раскрывать, кто это. В ходе допроса следователь спросил Мамедова, знаком ли он с главой департамента противодействия коррупции Регина, тот ответил, что да. Возможно, речь идет о бывшем главе департамента Ильхаме Ширалиеве, ушедшем со своего поста в марте этого года.

Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. В июне Пильникова посадили в колонию на десять лет. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в исправительную колонию строгого режима на два года учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова по делу о даче взятки в 6,3 млн рублей бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Также Мамедова обязали выплатить штраф в размере взятки, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Предприниматель заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд признал Мамедова виновным по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, застройщик передал деньги Пильникову с сентября 2020 по декабрь 2024 года. В ходе заседания выяснилось, что Мамедов дал показания против одного из сотрудников департамента противодействия коррупции Свердловской области, однако суд не стал раскрывать, кто это. В ходе допроса следователь спросил Мамедова, знаком ли он с главой департамента противодействия коррупции Регина, тот ответил, что да. Возможно, речь идет о бывшем главе департамента Ильхаме Ширалиеве, ушедшем со своего поста в марте этого года. Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. В июне Пильникова посадили в колонию на десять лет. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...