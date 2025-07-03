Кировский райсуд Екатеринбурга отправил в исправительную колонию строгого режима на два года учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова по делу о даче взятки в 6,3 млн рублей бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Также Мамедова обязали выплатить штраф в размере взятки, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
Предприниматель заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину. Защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд признал Мамедова виновным по ч. 5 ст. 291 (дача взятки в особо крупном размере). По версии следствия, застройщик передал деньги Пильникову с сентября 2020 по декабрь 2024 года.
В ходе заседания выяснилось, что Мамедов дал показания против одного из сотрудников департамента противодействия коррупции Свердловской области, однако суд не стал раскрывать, кто это. В ходе допроса следователь спросил Мамедова, знаком ли он с главой департамента противодействия коррупции Регина, тот ответил, что да. Возможно, речь идет о бывшем главе департамента Ильхаме Ширалиеве, ушедшем со своего поста в марте этого года.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. В июне Пильникова посадили в колонию на десять лет. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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