Резкая смена погоды: прогноз в Москве и Петербурге на выходные 4-6 июля

Метеоролог Позднякова: в выходные в Москве и Питере погода сильно изменится
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дожди и понижение температуры стоит ждать в ближайшие дни
Дожди и понижение температуры стоит ждать в ближайшие дни Фото:

В ближайшие выходные жителям Москвы и Петербурга вряд ли удастся позагорать. В субботу местным стоит ожидать резкую перемену погоды. О том, чего ждать в Москве и Петербурге в ближайшие дни, URA.RU рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Прогноз погоды в Москве

Погода в Москве в пятницу, 4 июля

В пятницу в Москве стоит ждать последний теплый день на неделе
В пятницу в Москве стоит ждать последний теплый день на неделе
Фото:

В пятницу, 4 июля, москвичей ждет по-настоящему летний день. «Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет пятница. Потому что завтра в первой половине дня столица окажется в теплом секторе циклона», — объяснила Татьяна Позднякова.

Благодаря циклону температура в столице в пятницу может подняться до 24-26 градусов. Однако уже во второй половине дня Москву пересечет атмосферный фронт. Из-за этого в регионе ожидаются дожди, не исключена даже гроза. Также 4 июля окажется ветреным днем: нужно быть готовыми к порывам северо-западного ветра скоростью 12-14 метров в секунду.

Погода в Москве на выходных, 5-6 июля

Суббота и воскресенье в столице начнется похолодание. 5 июля осадков не ожидается, но температура понизится: вплоть до 11–13 градусов в городе и до 9 по области. Это на 2–3 градуса ниже климатической нормы для сезона.

В воскресенье атмосферное давление немного повысится, облаков станет меньше, и Солнце сможет прогреть воздух до 20–22 градусов, однако сильного тепла ждать не стоит. «А вот в начале следующей недели погода вернется в норму», — подчеркнула метеоролог.

Погода в Москве в начале следующей недели, 7-8 июля

В понедельник, 7 июля, в Москву вновь придет теплая погода. Днем температура поднимется до 22–27 градусов. Осадки маловероятны. «Можно сказать, что июль еще порадует нас теплом», — добавила Татьяна Позднякова.

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге

Погода в Петербурге в пятницу, 4 июля

Ближайшие несколько дней в Петербурге окажутся прохладными, ветреными и дождливыми
Ближайшие несколько дней в Петербурге окажутся прохладными, ветреными и дождливыми
Фото:

Уже в пятницу, 4 июля, погода в Петербурге заметно ухудшится. Северная столица попадет под влияние циклона, который выходит на акваторию Финского залива. Ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, а на побережье залива — до 25 метров в секунду. Из-за сильного ветра возможно повышение уровня воды в Неве, а также в малых реках и каналах города.

«Что касается температурного режима, то уже завтра температура в Петербурге снизится. Ожидаются 17-18 градусов днем и 10-13 градусов ночью», — предупредила Татьяна Позднякова.

Погода в Петербурге в выходные, 5-6 июля

В субботу и воскресенье ситуация в Петербурге останется сложной. Дневные температуры не превысят 17–18 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 10–13 градусов. Возможны кратковременные дожди в оба дня. Такая температура также считается ниже климатической нормы для июля, а ветер и высокая влажность добавят ощущения прохлады.

Погода в Петербурге в начале следующей недели, 7-8 июля

В начале следующей недели в Петербурге существенного улучшения погоды не ожидается. Циклон сохранит свое влияние, продолжатся дожди и прохладный западный ветер. Температура останется в пределах 17–20 градусов днем. Летней жары в ближайшие дни жителям города ждать не стоит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие выходные жителям Москвы и Петербурга вряд ли удастся позагорать. В субботу местным стоит ожидать резкую перемену погоды. О том, чего ждать в Москве и Петербурге в ближайшие дни, URA.RU рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Прогноз погоды в Москве Погода в Москве в пятницу, 4 июля В пятницу, 4 июля, москвичей ждет по-настоящему летний день. «Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет пятница. Потому что завтра в первой половине дня столица окажется в теплом секторе циклона», — объяснила Татьяна Позднякова. Благодаря циклону температура в столице в пятницу может подняться до 24-26 градусов. Однако уже во второй половине дня Москву пересечет атмосферный фронт. Из-за этого в регионе ожидаются дожди, не исключена даже гроза. Также 4 июля окажется ветреным днем: нужно быть готовыми к порывам северо-западного ветра скоростью 12-14 метров в секунду. Погода в Москве на выходных, 5-6 июля Суббота и воскресенье в столице начнется похолодание. 5 июля осадков не ожидается, но температура понизится: вплоть до 11–13 градусов в городе и до 9 по области. Это на 2–3 градуса ниже климатической нормы для сезона. В воскресенье атмосферное давление немного повысится, облаков станет меньше, и Солнце сможет прогреть воздух до 20–22 градусов, однако сильного тепла ждать не стоит. «А вот в начале следующей недели погода вернется в норму», — подчеркнула метеоролог. Погода в Москве в начале следующей недели, 7-8 июля В понедельник, 7 июля, в Москву вновь придет теплая погода. Днем температура поднимется до 22–27 градусов. Осадки маловероятны. «Можно сказать, что июль еще порадует нас теплом», — добавила Татьяна Позднякова. Прогноз погоды в Санкт-Петербурге Погода в Петербурге в пятницу, 4 июля Уже в пятницу, 4 июля, погода в Петербурге заметно ухудшится. Северная столица попадет под влияние циклона, который выходит на акваторию Финского залива. Ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, а на побережье залива — до 25 метров в секунду. Из-за сильного ветра возможно повышение уровня воды в Неве, а также в малых реках и каналах города. «Что касается температурного режима, то уже завтра температура в Петербурге снизится. Ожидаются 17-18 градусов днем и 10-13 градусов ночью», — предупредила Татьяна Позднякова. Погода в Петербурге в выходные, 5-6 июля В субботу и воскресенье ситуация в Петербурге останется сложной. Дневные температуры не превысят 17–18 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 10–13 градусов. Возможны кратковременные дожди в оба дня. Такая температура также считается ниже климатической нормы для июля, а ветер и высокая влажность добавят ощущения прохлады. Погода в Петербурге в начале следующей недели, 7-8 июля В начале следующей недели в Петербурге существенного улучшения погоды не ожидается. Циклон сохранит свое влияние, продолжатся дожди и прохладный западный ветер. Температура останется в пределах 17–20 градусов днем. Летней жары в ближайшие дни жителям города ждать не стоит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...