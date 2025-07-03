Резкая смена погоды: прогноз в Москве и Петербурге на выходные 4-6 июля

В ближайшие выходные жителям Москвы и Петербурга вряд ли удастся позагорать. В субботу местным стоит ожидать резкую перемену погоды. О том, чего ждать в Москве и Петербурге в ближайшие дни, URA.RU рассказала метеоролог, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Прогноз погоды в Москве
Погода в Москве в пятницу, 4 июля
В пятницу, 4 июля, москвичей ждет по-настоящему летний день. «Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет пятница. Потому что завтра в первой половине дня столица окажется в теплом секторе циклона», — объяснила Татьяна Позднякова.
Благодаря циклону температура в столице в пятницу может подняться до 24-26 градусов. Однако уже во второй половине дня Москву пересечет атмосферный фронт. Из-за этого в регионе ожидаются дожди, не исключена даже гроза. Также 4 июля окажется ветреным днем: нужно быть готовыми к порывам северо-западного ветра скоростью 12-14 метров в секунду.
Погода в Москве на выходных, 5-6 июля
Суббота и воскресенье в столице начнется похолодание. 5 июля осадков не ожидается, но температура понизится: вплоть до 11–13 градусов в городе и до 9 по области. Это на 2–3 градуса ниже климатической нормы для сезона.
В воскресенье атмосферное давление немного повысится, облаков станет меньше, и Солнце сможет прогреть воздух до 20–22 градусов, однако сильного тепла ждать не стоит. «А вот в начале следующей недели погода вернется в норму», — подчеркнула метеоролог.
Погода в Москве в начале следующей недели, 7-8 июля
В понедельник, 7 июля, в Москву вновь придет теплая погода. Днем температура поднимется до 22–27 градусов. Осадки маловероятны. «Можно сказать, что июль еще порадует нас теплом», — добавила Татьяна Позднякова.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге
Погода в Петербурге в пятницу, 4 июля
Уже в пятницу, 4 июля, погода в Петербурге заметно ухудшится. Северная столица попадет под влияние циклона, который выходит на акваторию Финского залива. Ожидается усиление западного ветра до 20 метров в секунду, а на побережье залива — до 25 метров в секунду. Из-за сильного ветра возможно повышение уровня воды в Неве, а также в малых реках и каналах города.
«Что касается температурного режима, то уже завтра температура в Петербурге снизится. Ожидаются 17-18 градусов днем и 10-13 градусов ночью», — предупредила Татьяна Позднякова.
Погода в Петербурге в выходные, 5-6 июля
В субботу и воскресенье ситуация в Петербурге останется сложной. Дневные температуры не превысят 17–18 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до 10–13 градусов. Возможны кратковременные дожди в оба дня. Такая температура также считается ниже климатической нормы для июля, а ветер и высокая влажность добавят ощущения прохлады.
Погода в Петербурге в начале следующей недели, 7-8 июля
В начале следующей недели в Петербурге существенного улучшения погоды не ожидается. Циклон сохранит свое влияние, продолжатся дожди и прохладный западный ветер. Температура останется в пределах 17–20 градусов днем. Летней жары в ближайшие дни жителям города ждать не стоит.
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