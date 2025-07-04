Синоптик рассказал, когда закончится наводнение в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 4 июля закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Уровень воды с внешней стороны дамбы превысил 180 сантиметров. В беседе с корреспондентом URA.RU синоптик Александр Шувалов рассказал, почему поднялась вода, есть ли угроза жителям и когда закончится наводнение.
Почему произошло наводнение в Санкт-Петербурге
По словам синоптика Александра Шувалова, наводнение в Санкт-Петербурге произошло из-за сильного ветра, который идет через Финляндию на Архангельск. По его словам, этот западный ветер с большой силой нагоняет воду в Финский залив.
«Через Финляндию на Архангельск идет достаточно глубокий и хороший циклон. За счет этого мы имеем такой сильный ветер на Финском заливе — до 25 м/c, то есть 90 км/ч. Во-вторых, происходят перепады давления, которые проходят по мере перемещения глубокого циклона», — рассказал эксперт. Также он отметил, что уровень воды понялся до 180 см перед дамбой. «Дамбу закрыли. Наводнение было, но не сказалось на городе», — добавил синоптик.
Когда закончится наводнение в Санкт-Петербурге
В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге ожидается прохладная погода с небольшими дождями и несильным ветром. По словам Александр Шувалова, в ночь на 5 июля ветер утихнет и наводнение прекратится.
«Ветер сегодня ночью станет умеренным. Ночью будет кое-где сильным, но это произойдет, скорее, на побережье Финского залива. Вода спадет и завтра вернется к обычному уровню высоты», — отметил Александр Шувалов.
По его словам, в ближайшие дни ветер начнет менять направление от умеренного до слабого и будет южный и юго-западный. «Уже завтра циклон оставит Ленинградскую область и умчится дальше покорять Архангельскую область», — сообщил эксперт.
Погода с 5 по 8 июля в Санкт-Петербурге
В субботу, 5 июля, в Санкт-Петербурге ожидается спокойная погода, с низким ветром и температурой воздуха +18 градусов. Однако, по словам эксперта, осадков не будет только сутки. В воскресенье, 6 июля, город снова накроют дожди. «Они будут и продолжительными, и обильными, температура вновь в районе + 15 градусов», — сказал Шувалов. Следующие ливни ожидаются во вторник, 8 июля. В этот день температура поднимется до +20 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.