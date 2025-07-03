Путин: Россия развивается за счет энергии общества

Путин отметил значимость «энергии общества» для развития России
России удалось создать особую модель развития, основанную на «энергии» общества. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«России удалось выстроить уникальный механизм развития страны, построенный на энергии общества», — рассказал российский лидер на форуме Агентства стратегических инициатив. Трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
Ранее Путин подчеркивал необходимость формирования новой модели мирового развития. Она должна быть свободной от неоколониализма и политических манипуляций.
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